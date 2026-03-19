Âç²Ï¸¶¹î¹Ô¤ÎNewsInsight Âè432²ó ¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¸¦µæ¡¦³«È¯¤Î¿·¥³¥¢µòÅÀ¡¢¡ÖTechnology CUBE¡×¤¬ÂçºåÌç¿¿¤ÇËÜ³Ê²ÔÆ¯
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¸¦µæ³«È¯¤Î¿·µòÅÀ¡ÖTechnology CUBE¡×
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹µ»½ÑÉôÌç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¤Ë¸¦µæ³«È¯¤ÎÃæ³ËµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡ÖTechnology CUBE¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¦¥¥å¡¼¥Ö¡Ë¡×¤ò³«Àß¤·¡¢2026Ç¯4·î¤«¤éËÜ³Ê²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¡£
ËÜ¼Òµ»½ÑÉôÌç¤¬¸¦µæ³«È¯Åï¤ò¿·Àß¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1993Ç¯¤Ë¡¢µþÅÔÉÜÀº²ÚÄ®¤Î´ØÀ¾Ê¸²½³Ø½Ñ¸¦µæÅÔ»Ô¡Ê¤±¤¤¤Ï¤ó¤Ê³Ø¸¦ÅÔ»Ô¡Ë¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢33Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ñ¥½¥Ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢1953Ç¯¤ËÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¤Ë¡¢ºÇ½é¤ÎÃæ±û¸¦µæ½ê¤òÈ¯Â¡£1963Ç¯¤ËÀ¸»ºµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤òÊ¬Î¥¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¦µæ¤«¤é³«È¯¡¢»îºî¡¢ÎÌ»º²½Àß·×¤Þ¤Ç¤Îµ»½Ñ¼Ô¤ò½¸Ìó¤·¤¿µòÅÀ¤Ï¡¢63Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢1953Ç¯¤ËÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¤ËÃæ±û¸¦µæ½ê¤òÀßÎ©¡£´ðÁÃ¸¦µæ¤È³Æ»ö¶ÈÉô¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤Î»ØÆ³±ç½õ¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡¢À½ÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÊñ´Þ¤·¤¿Áí¹çÅª¤Ê¸¦µæ»ÜÀß¤À¤Ã¤¿
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¸¦µæ³«È¯ÂÎÀ©
Æ¯¤¯¾ì¡¢Æ¯¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤âR¡õD¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯¤ÎÃæ³ËµòÅÀ
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥°¥ë¡¼¥×CTO¤Î¾®ÀîÎ©É×»á¤Ï¡¢¡ÖAI¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢ºàÎÁ¥×¥í¥»¥¹¤Îµ»½Ñ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸»ºµ»½Ñ¤äÀ¸»ºµ¡³£¤Ê¤É¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê´ØÏ¢¤Îµ»½Ñ¼Ô¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î·ú²°¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ê¡¢¸¦µæ³«È¯¤«¤é¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¹Ô¤¨¤ëµòÅÀ¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£ÀìÌçÀ¤¬°Û¤Ê¤ëµ»½Ñ¼Ô¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ô¥Æ¥£¡ÊSerendipity¡Ë¤Î³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤ÎÂ®ÅÙ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµòÅÀ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥°¥ë¡¼¥×CTO¤Î¾®ÀîÎ©É×»á
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤·úÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¦µæ³«È¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Éô²°¤ò¼«Í³¤Ë¶èÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯¤â¡¢ºÇÀèÃ¼¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¸¦µæ³«È¯¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¡¢¿Í¤ò°é¤ß¡¢¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
Technology CUBE¤Ï¡¢Æ±¼ÒÀ¾Ìç¿¿ÃÏ¶è¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿·Àß¡£µþºåÅÅ¼Ö¤ÎÀ¾»°Áñ±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
ÃÏ¾å8³¬·ú¤Æ¡¢¹â¤µ54m¤Ç¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ï6Ëü8268Ö¡¢·úÃÛÌÌÀÑ¤Ï6047Ö¡¢±ä¤ÙÌÌÀÑ¤Ï4Ëü2094Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯3·î¤ËÃå¹©¤·¡¢2025Ç¯8·î¤Ë½×¹©¡£À¾Ìç¿¿ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤Ã¤¿AI¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë´ØÏ¢¤Î¸¦µæ³«È¯ÉôÌç¡¢ËÌÌç¿¿ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤Ã¤¿À¸»ºµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯ÉôÌç¡¢¼é¸ýµòÅÀ¤Ë¤¢¤Ã¤¿´Ä¶µ»½Ñ¤ä¥Ð¥¤¥ª¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤Î¸¦µæ³«È¯ÉôÌç¤Î¹ç·×Ìó1000¿Í¤Îµ»½Ñ¼Ô¤òTechnology CUBE¤Ë½¸·ë¡£¸¦µæ¤«¤é³«È¯¡¢»îºî¡¢ÎÌ»º²½Àß·×¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£2025Ç¯11·î¤«¤é°ìÉô¤Î¼Â¸³¼¼¤Ê¤É¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´ðÁÃ¸¦µæ¤Îµ»½Ñ¼Ô¤«¤é¡¢ÎÌ»º¤ò¹Ô¤¦ÁõÃÖ¤ò³«È¯¤¹¤ëÉôÌç¤Þ¤Ç¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤ÎÂ®ÅÙ¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ê¾®Àî¥°¥ë¡¼¥×CTO¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
µ»½Ñ¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤«¤éÎÌ»º¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éµ»½Ñ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëÂÎÀ©¤ò¡¢µòÅÀ¤Ø¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¼Â¸½¡£³«È¯¥ê¡¼¥É¥¿¥¤¥à¤ÎÃ»½Ì¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î³Î¼ÂÀ¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢AI¤òÆÈÎ©¤·¤¿·Á¤Ç¸¦µæ³«È¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºàÎÁ¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µòÅÀ¤Î½¸Ìó¤·¡¢¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦À¸»ºµ»½Ñ¤¬°ìÂÎ²½
Technology CUBE¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤«¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¹Í¤¨¡¢¤Ä¤¯¤ê¡¢¹¹¿·¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë3¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤È¤Ä¤á¤¬¡¢ÁªÂò»è¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢°Â¿´¡¦²÷Å¬¤ÊÂ¿ÍÍ¤Êµï¾ì½ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖWell¡¾Being¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥ï¥¤¥¬¥ä¤â¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤â¡¢½¸Ãæ¤â¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²»¤ä¸÷¡¢¶õµ¤¼ÁÀ©¸æ¤Ë¤è¤ëµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¤¬·ò¹¯¤Ç¡¢ÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
2¤Ä¤á¤¬¡¢¿Í¤È¼«Á³¤Î¶¦½õ¤òÀ¸¤ß¡¢ÁÐÊý¤Î·ò¹¯¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¾ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖSustainability¡×¡£¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥£¥ê¥¢¤Î¼Â¸½¤ä¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤ÎÁªÂò¡¢¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼Â¾Ú¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ3¤Ä¤á¤¬¡¢´ë¶È¤ä¼Ò²ñ¡¢ÃÏ°è¡¢¼Ò°÷¤ò¤Ä¤Ê¤°¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î¼Â¸³¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÖFlexibility¡×¤Ç¤¢¤ë¡£AI¤«¤éÀ¸»ºµ»½Ñ¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿ÍÍ¤Êµ»½ÑÆÃ¶è¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤ä¤¹¤¤ÀßÈ÷¤È¶õ´Ö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£´°À®¤¬¤Ê¤¯¡¢ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ëµòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃ¯¤«¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¹Í¤¨¡¢¤Ä¤¯¤ê¡¢¹¹¿·¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë3¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤ë
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ µ»½ÑÉôÌç¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥ÈR¡õDÀïÎ¬¼¼¤Î𠮷ÀîÍ´°ì¼¼Ä¹¤Ï¡¢¡Öµ»½ÑÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢µ»½Ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Ë°ÕÌ£¤¢¤ë·Á¤Çµ»½Ñ¤òÆÏ¤±¡¢¿·¤·¤¤Ê¸²½¤äÉ÷ÅÚ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÁÏ½Ð¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢µ»½ÑÎÎ°è¤äµòÅÀ¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÌçÀ¤Ï¹â¤¤¤¬¸ò¤ï¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¸¦µæ¤ä³«È¯¡¢À¸»ºµ»½Ñ¤¬¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¤â¡¢»þ´ÖÅª¤Ë¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸¦µæ³«È¯ÃÊ³¬¤Ç¤¤¤¤µ»½Ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢ÎÌ»ºÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹½Â¤¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£¾®Àî¥°¥ë¡¼¥×CTO¤Ï¡¢¡ØÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤¬È¼¤¦¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë´Ä¶¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢µ»½ÑÅª¿Ê²½¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡£¸¦µæ³«È¯¤ÎÃæ¿È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Technology CUBE¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ µ»½ÑÉôÌç¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥ÈR¡õDÀïÎ¬¼¼Ä¹¤Î𠮷ÀîÍ´°ì»á
Technology CUBE ¤Ï¡¢5³¬¤«¤é8³¬¤ò¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¶¦ÁÏ¥Õ¥í¥¢¡×¤È¤·¤¿¡£·úÊªÃæ±û¤ËÂç¤¤Ê¿á¤È´¤±¤¬¤¢¤ê¡¢¶¦ÁÏ¶è¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶è¡¢GX¶è¡¢DX¶è¡¢ÀïÎ¬¶è¡¢¿¦Ç½¶è¤òÀßÃÖ¡£¥«¥Õ¥§¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥»¥ë¥Õ¥Ó¥ë¥É²ÄÇ½¤Ê¼Â¸³¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤ò³Æ½ê¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¡¢ÀìÌçÎÎ°è¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢µ»½Ñ¼ÔÆ±»Î¤¬¼«Á³¤ËÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÍÑ°Õ¡£Âç³Ø¤ä¹ÔÀ¯¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Ê¤É¡¢¼Ò³°¤Ë¤â³«¤«¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿µ»½Ñ³«È¯¤äµ»½Ñ¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥«¥Õ¥§¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¤ÏÊ¬»¶¤·¤ÆÇÛÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¶öÈ¯Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñµÄ¼¼¤ÇÊª»ö¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀìÌçÀ¤¬°Û¤Ê¤ëµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò³°¤È¤Î¶¦ÁÏ¤¬¡Ø¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¤È¡Ù¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢½Ð²ñ¤¤¤ä¶¦ÁÏ¤òÆü¾ï¤Ë¤·¡¢¼ÒÆâ¡¢¼Ò³°¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤â¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê𠮷Àî¼¼Ä¹¡Ë¤È¤·¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¶öÈ¯Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×
¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¶¦ÁÏ¥Õ¥í¥¢¤Ç¤Ï¡¢¶¦Æ±¼Â¸³¤ä¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×³«È¯¡¢¸¦µæ²ñ¤ª¤è¤Ó¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¶¦ÁÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Î¤Û¤«¡¢»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´Ø¿´¤äÀìÌçÀ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿Äê´üÅª¤Ê¶¦ÁÏ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMonthly Meetup¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¾®Àî¥°¥ë¡¼¥×CTO¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ê·úÊª¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤È¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬É½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¶¦ÁÏ¥¨¥ê¥¢¤ÎÄ»¤ÎÀ¼¤Ï²°µ×Åç¤ÇÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢20KHz¤òÄ¶¤¨¤ë°ìÈÖ¾å¤Î¼þÇÈ¿ôÂÓ¤Þ¤Ç½¦¤Ã¤ÆºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Î¼«Á³¤Î²»¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¸½¤ì¤ë¿Í¤ÎÉû¸ò´¶¿À·Ð¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë²½³ØÈ¿±þ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¼«Á³¤ÎÌÚ¤äÎÐ¡¢Ä»¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤¬¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹¼Ò¤ä¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤ò»Å¹þ¤ß¡¢¶õ´Ö¤Î¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¿Í¤ä¼«Á³¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¼Â¸³¾ì¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¼Ò³°¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¶¦ÁÏ¥Õ¥í¥¢¡×
3³¬¤ª¤è¤Ó4³¬¤Ï¡Öµ»½ÑÁÏÂ¤¥Õ¥í¥¢¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏÀºÌ©¼Â¸³ÀßÈ÷¤ä¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à¤òÀßÃÖ¡£¸¦µæ³«È¯¤·¤¿µ»½Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¡¢1³¬¤ª¤è¤Ó2³¬¤Î¡Ö»ö¶ÈÁÏÂ¤¥Õ¥í¥¢¡×¤È¤·¡¢À½Â¤¹©¾ì¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖCASBEE¡Ê·úÃÛ´Ä¶Áí¹çÀÇ½É¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤È¤Ê¤ëS¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤ª¤ª¤µ¤«´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤·úÃÛ¾Þ¡×¤ÎºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤ëÂçºåÉÜÃÎ»ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¹â¤¤´Ä¶ÀÇ½¤Èµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤·¤¿·úÃÛ¤È¤·¤Æ¡¢Áí¹çÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢5³¬¤ª¤è¤Ó8³¬¥Õ¥í¥¢¤Ï¡¢¡ÖWELL Building Standard¡×¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î¡ÖWELLÇ§¾Ú¥×¥é¥Á¥Ê¡×¤ò¼èÆÀ¡£¿Í¤Î·ò¹¯¤ä²÷Å¬À¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¶õ´ÖÀß·×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÐÏÃ¤ä¶¨Æ¯¤òÂ¥¤¹³èÆ°¡¦»ÅÁÈ¤ß¤ò´Þ¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Technology CUBE¤ÎÆâÉô¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤¤¿
¤Ç¤Ï¡¢Technology CUBE¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¤Ë¤¢¤ëTechnology CUBE
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ÎÁ°¤Ë¤Ê¤ë¾¾²¼¹¬Ç·½õ»á¤ÎÁü¤«¤é¤âTechnology CUBE¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
µþºåÅÅ¼Ö¤ÎÀ¾»°Áñ±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë
Technology CUBE¤ÎÆþ¸ý¤ÎÍÍ»Ò
1³¬ÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡£º¸Â¦¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤ËÊÄ´Û¤·¤¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥¤¥º¥à´Û¤ÎÃæÄí¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖTime Waterfall panel#2¡×¡ÊµÜÅçÃ£ÃË»áºî¡Ë¤ò°ÜÀß¤·¤Æ¤¤¤ë
5³¬¤«¤é8³¬ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤ò¸«¾å¤²¤¿ÍÍ»Ò¡£¼«Á³¤òºÆ¸½¤·¡¢²°µ×Åç¤ÇÏ¿²»¤·¤¿Ä»¤ÎÀ¼¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë
6³¬¥Õ¥í¥¢¤«¤é¿á¤È´¤±ÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë
Å·°æÉôÊ¬¤Ï¼«Á³¸÷¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¿á¤È´¤±¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï³¬ÃÊ¤Ç¤â°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤ë
5³¬¥Õ¥í¥¢¤Î¥«¥Õ¥§¤ª¤è¤Ó¥é¥¦¥ó¥¸¤ÎÍÍ»Ò
¼«Á³¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ó¥Á¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ
¼¹Ì³¥¨¥ê¥¢¤ÎÍÍ»Ò
»Å»ö¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë¾ì½ê¤òÁª¤ó¤Çºî¶È¤¬¹Ô¤¨¤ë
Æ¯¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
²ñµÄ¼¼¤ÇÊª»ö¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀìÌçÀ¤¬°Û¤Ê¤ëµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬½Ð²ñ¤¦¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
¼¹Ì³¥¨¥ê¥¢¤Î°ìÉô¤Ë¤â¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ò8³¬¥Õ¥í¥¢¤ËÀßÃÖ¡£¥µ¥Ã¥·Áë¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ·ú²°Æâ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿âÄ¾ÌÌ¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÌ»ºµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¤Ë¹©¾ì¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëÍ½Äê¤À
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤À½Â¤¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Æ©²áÅÙ¤òÊÑ²½¤µ¤»¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤Ç¤¤ë¡£º¸Ã¼¤Î³«¸ýÎ¨0%¡¢±¦Ã¼¤¬³«¸ýÎ¨40%¤Þ¤Ç¤òÅ¸¼¨¡£È¯ÅÅÎ¨¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ë
È¯ÅÅÎÌ¤ò·×Â¬¤·¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ËÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë
8³¬¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ÎÍÍ»Ò
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤«¤é¤Î¼é¸ý±ØÊýÌÌ¤ò¸«¤¿Ä¯¤á
8³¬¤Ë¤Ïµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ëµ¡´ï¤âÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë
3³¬¤ª¤è¤Ó4³¬¤Ï¡Öµ»½ÑÁÏÂ¤¥Õ¥í¥¢¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏÀºÌ©¼Â¸³ÀßÈ÷¤ä¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à¤òÀßÃÖ
3³¬¥Õ¥í¥¢¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡À¤ÂåAIÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÀßÈ÷¡£¥Ð¥ó¥×·ÁÀ®¡¢¥À¥¤¥·¥ó¥°¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÃæ¹©Äø¤ò¹Ô¤¦
3³¬¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²ÈÅÅ¤Î¼«Î§Ê¬²ò¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÇÊ¬²òºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò
À¸»ºµ»½Ñ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ëMIËÜÉô¤Ç¤Ï²ÈÅÅ¤Î»ñ¸»ºÆÀ¸¹©¾ì¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î³µÍ×¤òÌÏ·¿¤Ç¾Ò²ð
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÆÈ¼«¤Î¹âÇ»ÅÙ¥»¥ë¥í¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À®·ÁºàÎÁ¡ÖKinari¡×¤ò¾Ò²ð
¡ÖKinari¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖS-story¡Ê¥¨¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ë¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¡×¤òÅ¸¼¨¡£2026Ç¯6·î¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë
1³¬¤ª¤è¤Ó2³¬¤Î¡Ö»ö¶ÈÁÏÂ¤¥Õ¥í¥¢¡×¤È¤·¡¢À½Â¤¹©¾ì¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹µ»½ÑÉôÌç¤Ï¡¢ÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¤Ë¸¦µæ³«È¯¤ÎÃæ³ËµòÅÀ¤È¤Ê¤ë¡ÖTechnology CUBE¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¦¥¥å¡¼¥Ö¡Ë¡×¤ò³«Àß¤·¡¢2026Ç¯4·î¤«¤éËÜ³Ê²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¡£
ËÜ¼Òµ»½ÑÉôÌç¤¬¸¦µæ³«È¯Åï¤ò¿·Àß¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1993Ç¯¤Ë¡¢µþÅÔÉÜÀº²ÚÄ®¤Î´ØÀ¾Ê¸²½³Ø½Ñ¸¦µæÅÔ»Ô¡Ê¤±¤¤¤Ï¤ó¤Ê³Ø¸¦ÅÔ»Ô¡Ë¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢33Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢1953Ç¯¤ËÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¤ËÃæ±û¸¦µæ½ê¤òÀßÎ©¡£´ðÁÃ¸¦µæ¤È³Æ»ö¶ÈÉô¤ÎÀ½ÉÊ³«È¯¤Î»ØÆ³±ç½õ¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡¢À½ÉÊ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÊñ´Þ¤·¤¿Áí¹çÅª¤Ê¸¦µæ»ÜÀß¤À¤Ã¤¿
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¸¦µæ³«È¯ÂÎÀ©
Æ¯¤¯¾ì¡¢Æ¯¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤âR¡õD¤¹¤ë¸¦µæ³«È¯¤ÎÃæ³ËµòÅÀ
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥°¥ë¡¼¥×CTO¤Î¾®ÀîÎ©É×»á¤Ï¡¢¡ÖAI¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢ºàÎÁ¥×¥í¥»¥¹¤Îµ»½Ñ¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸»ºµ»½Ñ¤äÀ¸»ºµ¡³£¤Ê¤É¤Î¥â¥Î¤Å¤¯¤ê´ØÏ¢¤Îµ»½Ñ¼Ô¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î·ú²°¤Î¤Ê¤«¤ËÆþ¤ê¡¢¸¦µæ³«È¯¤«¤é¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¹Ô¤¨¤ëµòÅÀ¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£ÀìÌçÀ¤¬°Û¤Ê¤ëµ»½Ñ¼Ô¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¤â¤Î¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥ì¥ó¥Ç¥£¥Ô¥Æ¥£¡ÊSerendipity¡Ë¤Î³ÎÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤ÎÂ®ÅÙ¤ò¤¢¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµòÅÀ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ ¥°¥ë¡¼¥×CTO¤Î¾®ÀîÎ©É×»á
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥ì¥¥·¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬¹â¤¤·úÊª¤Ç¤¢¤ê¡¢¸¦µæ³«È¯¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Éô²°¤ò¼«Í³¤Ë¶èÀÚ¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î100Ç¯¤â¡¢ºÇÀèÃ¼¤òÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¸¦µæ³«È¯¤Î·Á¤òÊÑ¤¨¡¢¿Í¤ò°é¤ß¡¢¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë¼Ò²ñ¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¢¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£
Technology CUBE¤Ï¡¢Æ±¼ÒÀ¾Ìç¿¿ÃÏ¶è¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ë¿·Àß¡£µþºåÅÅ¼Ö¤ÎÀ¾»°Áñ±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó3Ê¬¤Î°ÌÃÖ¤Ë¤¢¤ë¡£
ÃÏ¾å8³¬·ú¤Æ¡¢¹â¤µ54m¤Ç¡¢ÉßÃÏÌÌÀÑ¤Ï6Ëü8268Ö¡¢·úÃÛÌÌÀÑ¤Ï6047Ö¡¢±ä¤ÙÌÌÀÑ¤Ï4Ëü2094Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯3·î¤ËÃå¹©¤·¡¢2025Ç¯8·î¤Ë½×¹©¡£À¾Ìç¿¿ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤Ã¤¿AI¤ª¤è¤Ó¥Ç¥¸¥¿¥ë´ØÏ¢¤Î¸¦µæ³«È¯ÉôÌç¡¢ËÌÌç¿¿ÃÏ¶è¤Ë¤¢¤Ã¤¿À¸»ºµ»½Ñ¤Î¸¦µæ³«È¯ÉôÌç¡¢¼é¸ýµòÅÀ¤Ë¤¢¤Ã¤¿´Ä¶µ»½Ñ¤ä¥Ð¥¤¥ª¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤É¤Î¸¦µæ³«È¯ÉôÌç¤Î¹ç·×Ìó1000¿Í¤Îµ»½Ñ¼Ô¤òTechnology CUBE¤Ë½¸·ë¡£¸¦µæ¤«¤é³«È¯¡¢»îºî¡¢ÎÌ»º²½Àß·×¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ëÂÎÀ©¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¡£2025Ç¯11·î¤«¤é°ìÉô¤Î¼Â¸³¼¼¤Ê¤É¤¬²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö´ðÁÃ¸¦µæ¤Îµ»½Ñ¼Ô¤«¤é¡¢ÎÌ»º¤ò¹Ô¤¦ÁõÃÖ¤ò³«È¯¤¹¤ëÉôÌç¤Þ¤Ç¤¬½¸·ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ö¶È²ñ¼Ò¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¤è¤ê¿¼¤á¤¿¤ê¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Þ¤Ç¤ÎÂ®ÅÙ¤ò¤¢¤²¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¡Ê¾®Àî¥°¥ë¡¼¥×CTO¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
µ»½Ñ¤¬³ÎÎ©¤·¤Æ¤«¤éÎÌ»º¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éµ»½Ñ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ëÂÎÀ©¤ò¡¢µòÅÀ¤Ø¤ÎÅý¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¼Â¸½¡£³«È¯¥ê¡¼¥É¥¿¥¤¥à¤ÎÃ»½Ì¤È¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î³Î¼ÂÀ¸þ¾å¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢AI¤òÆÈÎ©¤·¤¿·Á¤Ç¸¦µæ³«È¯¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºàÎÁ¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ê¤É¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
µòÅÀ¤Î½¸Ìó¤·¡¢¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦À¸»ºµ»½Ñ¤¬°ìÂÎ²½
Technology CUBE¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤«¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¹Í¤¨¡¢¤Ä¤¯¤ê¡¢¹¹¿·¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë3¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ò¤È¤Ä¤á¤¬¡¢ÁªÂò»è¤Î¼«Í³ÅÙ¤¬¤¢¤ê¡¢°Â¿´¡¦²÷Å¬¤ÊÂ¿ÍÍ¤Êµï¾ì½ê¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖWell¡¾Being¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¥ï¥¤¥¬¥ä¤â¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤â¡¢½¸Ãæ¤â¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²»¤ä¸÷¡¢¶õµ¤¼ÁÀ©¸æ¤Ë¤è¤ëµï¿´ÃÏ¤Î¤¤¤¤´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Í¤¬·ò¹¯¤Ç¡¢ÁÏÂ¤À¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
2¤Ä¤á¤¬¡¢¿Í¤È¼«Á³¤Î¶¦½õ¤òÀ¸¤ß¡¢ÁÐÊý¤Î·ò¹¯¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¾ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡ÖSustainability¡×¡£¥Ð¥¤¥ª¥Õ¥£¥ê¥¢¤Î¼Â¸½¤ä¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¤ÎÁªÂò¡¢¥ª¡¼¥ëÅÅ²½¤Ê¤É¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ä¶¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¼Â¾Ú¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ3¤Ä¤á¤¬¡¢´ë¶È¤ä¼Ò²ñ¡¢ÃÏ°è¡¢¼Ò°÷¤ò¤Ä¤Ê¤°¸½ºß¿Ê¹Ô·Á¤Î¼Â¸³¾ì¤È¤Ê¤ë¡ÖFlexibility¡×¤Ç¤¢¤ë¡£AI¤«¤éÀ¸»ºµ»½Ñ¤Þ¤Ç¤ÎÂ¿ÍÍ¤Êµ»½ÑÆÃ¶è¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤ä¤¹¤¤ÀßÈ÷¤È¶õ´Ö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£´°À®¤¬¤Ê¤¯¡¢ÊÑ¤ï¤êÂ³¤±¤ëµòÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÃ¯¤«¤¬¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¹Í¤¨¡¢¤Ä¤¯¤ê¡¢¹¹¿·¤¹¤ë¡×¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë3¤Ä¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤ë
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ µ»½ÑÉôÌç¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥ÈR¡õDÀïÎ¬¼¼¤Î𠮷ÀîÍ´°ì¼¼Ä¹¤Ï¡¢¡Öµ»½ÑÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢¡Ø»ä¤¿¤Á¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤ÐÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿À¤³¦¤ò¤Ä¤¯¤ë¡Ù¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢µ»½Ñ¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ¤Ë°ÕÌ£¤¢¤ë·Á¤Çµ»½Ñ¤òÆÏ¤±¡¢¿·¤·¤¤Ê¸²½¤äÉ÷ÅÚ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸¦µæ³«È¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÁÏ½Ð¤¹¤ëµ»½Ñ¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ÏÄã¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢µ»½ÑÎÎ°è¤äµòÅÀ¤¬Ê¬»¶¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÌçÀ¤Ï¹â¤¤¤¬¸ò¤ï¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¸¦µæ¤ä³«È¯¡¢À¸»ºµ»½Ñ¤¬¡¢ÊªÍýÅª¤Ë¤â¡¢»þ´ÖÅª¤Ë¤âÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¸¦µæ³«È¯ÃÊ³¬¤Ç¤¤¤¤µ»½Ñ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤â¡¢ÎÌ»ºÀ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢µ»½Ñ¤ÎÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹½Â¤¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¡£¾®Àî¥°¥ë¡¼¥×CTO¤Ï¡¢¡ØÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤»Å»ö¤ÎÀ®²Ì¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤Î¤ä¤êÊý¤¬È¼¤¦¡Ù¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤ò¼Â¸½¤¹¤ë´Ä¶¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢µ»½ÑÅª¿Ê²½¤Ïµ¯¤¤Ê¤¤¡£¸¦µæ³«È¯¤ÎÃæ¿È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ¯¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢Technology CUBE¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ µ»½ÑÉôÌç¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥ÈR¡õDÀïÎ¬¼¼Ä¹¤Î𠮷ÀîÍ´°ì»á
Technology CUBE ¤Ï¡¢5³¬¤«¤é8³¬¤ò¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¶¦ÁÏ¥Õ¥í¥¢¡×¤È¤·¤¿¡£·úÊªÃæ±û¤ËÂç¤¤Ê¿á¤È´¤±¤¬¤¢¤ê¡¢¶¦ÁÏ¶è¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶è¡¢GX¶è¡¢DX¶è¡¢ÀïÎ¬¶è¡¢¿¦Ç½¶è¤òÀßÃÖ¡£¥«¥Õ¥§¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¡¢¥»¥ë¥Õ¥Ó¥ë¥É²ÄÇ½¤Ê¼Â¸³¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤ò³Æ½ê¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ¡¢ÀìÌçÎÎ°è¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢µ»½Ñ¼ÔÆ±»Î¤¬¼«Á³¤ËÂÐÏÃ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÍÑ°Õ¡£Âç³Ø¤ä¹ÔÀ¯¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´ë¶È¤Ê¤É¡¢¼Ò³°¤Ë¤â³«¤«¤ì¤¿´Ä¶¤Ç¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿µ»½Ñ³«È¯¤äµ»½Ñ¸¡¾Ú¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥«¥Õ¥§¤ä¥é¥¦¥ó¥¸¤ÏÊ¬»¶¤·¤ÆÇÛÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¶öÈ¯Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ñµÄ¼¼¤ÇÊª»ö¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀìÌçÀ¤¬°Û¤Ê¤ëµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò³°¤È¤Î¶¦ÁÏ¤¬¡Ø¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¤È¡Ù¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢½Ð²ñ¤¤¤ä¶¦ÁÏ¤òÆü¾ï¤Ë¤·¡¢¼ÒÆâ¡¢¼Ò³°¤òÌä¤ï¤º¡¢Ã¯¤â¤¬¼çÌò¤Ë¤Ê¤ì¤ë¶õ´Ö¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê𠮷Àî¼¼Ä¹¡Ë¤È¤·¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¾ì½ê¤Ç¶öÈ¯Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×
¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¶¦ÁÏ¥Õ¥í¥¢¤Ç¤Ï¡¢¶¦Æ±¼Â¸³¤ä¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×³«È¯¡¢¸¦µæ²ñ¤ª¤è¤Ó¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¶¦ÁÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤Î¤Û¤«¡¢»²²Ã¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î´Ø¿´¤äÀìÌçÀ¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿Äê´üÅª¤Ê¶¦ÁÏ¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖMonthly Meetup¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¾®Àî¥°¥ë¡¼¥×CTO¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î²ô¤Î¤è¤¦¤Ê·úÊª¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡£°ìÉô¤Ç¤Ï¡¢¼«Á³¤È¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤¬É½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¡£¶¦ÁÏ¥¨¥ê¥¢¤ÎÄ»¤ÎÀ¼¤Ï²°µ×Åç¤ÇÏ¿²»¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢20KHz¤òÄ¶¤¨¤ë°ìÈÖ¾å¤Î¼þÇÈ¿ôÂÓ¤Þ¤Ç½¦¤Ã¤ÆºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Î¼«Á³¤Î²»¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ë¸½¤ì¤ë¿Í¤ÎÉû¸ò´¶¿À·Ð¤ò¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤ë¸ú²Ì¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¶¦ÁÏ¤Ë¤è¤ë²½³ØÈ¿±þ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡¢¼«Á³¤ÎÌÚ¤äÎÐ¡¢Ä»¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤¬¡¢¤É¤ì¤°¤é¤¤¤Î±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥¨¥ì¥¯¥È¥ê¥Ã¥¯¥ï¡¼¥¯¥¹¼Ò¤ä¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¡¼¤Î¥»¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤ò»Å¹þ¤ß¡¢¶õ´Ö¤Î¥â¥Ç¥ê¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢¿Í¤ä¼«Á³¤òÍý²ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¼Â¸³¾ì¤È¤·¤Æ¤â³èÍÑ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¼Ò³°¤È¤Î¶¦ÁÏ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¡Ö¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¶¦ÁÏ¥Õ¥í¥¢¡×
3³¬¤ª¤è¤Ó4³¬¤Ï¡Öµ»½ÑÁÏÂ¤¥Õ¥í¥¢¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏÀºÌ©¼Â¸³ÀßÈ÷¤ä¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à¤òÀßÃÖ¡£¸¦µæ³«È¯¤·¤¿µ»½Ñ¤òºî¤ê¾å¤²¡¢1³¬¤ª¤è¤Ó2³¬¤Î¡Ö»ö¶ÈÁÏÂ¤¥Õ¥í¥¢¡×¤È¤·¡¢À½Â¤¹©¾ì¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¡ÖCASBEE¡Ê·úÃÛ´Ä¶Áí¹çÀÇ½É¾²Á¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤È¤Ê¤ëS¥é¥ó¥¯¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¤ª¤ª¤µ¤«´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤·úÃÛ¾Þ¡×¤ÎºÇ¹â°Ì¤È¤Ê¤ëÂçºåÉÜÃÎ»ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¹â¤¤´Ä¶ÀÇ½¤Èµ¡Ç½À¤òÎ¾Î©¤·¤¿·úÃÛ¤È¤·¤Æ¡¢Áí¹çÅª¤Ê²ÁÃÍ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢5³¬¤ª¤è¤Ó8³¬¥Õ¥í¥¢¤Ï¡¢¡ÖWELL Building Standard¡×¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹â¥é¥ó¥¯¤Î¡ÖWELLÇ§¾Ú¥×¥é¥Á¥Ê¡×¤ò¼èÆÀ¡£¿Í¤Î·ò¹¯¤ä²÷Å¬À¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¶õ´ÖÀß·×¤Ë²Ã¤¨¡¢ÂÐÏÃ¤ä¶¨Æ¯¤òÂ¥¤¹³èÆ°¡¦»ÅÁÈ¤ß¤ò´Þ¤á¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Technology CUBE¤ÎÆâÉô¤ò¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤¤¿
¤Ç¤Ï¡¢Technology CUBE¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
ÂçºåÉÜÌç¿¿»Ô¤Ë¤¢¤ëTechnology CUBE
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ÎÁ°¤Ë¤Ê¤ë¾¾²¼¹¬Ç·½õ»á¤ÎÁü¤«¤é¤âTechnology CUBE¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
µþºåÅÅ¼Ö¤ÎÀ¾»°Áñ±Ø¤«¤éÅÌÊâ3Ê¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë
Technology CUBE¤ÎÆþ¸ý¤ÎÍÍ»Ò
1³¬ÉôÊ¬¤Ë¤¢¤ë¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡£º¸Â¦¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤ËÊÄ´Û¤·¤¿¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¥¤¥º¥à´Û¤ÎÃæÄí¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖTime Waterfall panel#2¡×¡ÊµÜÅçÃ£ÃË»áºî¡Ë¤ò°ÜÀß¤·¤Æ¤¤¤ë
5³¬¤«¤é8³¬ÉôÊ¬¤Þ¤Ç¤ò¸«¾å¤²¤¿ÍÍ»Ò¡£¼«Á³¤òºÆ¸½¤·¡¢²°µ×Åç¤ÇÏ¿²»¤·¤¿Ä»¤ÎÀ¼¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë
6³¬¥Õ¥í¥¢¤«¤é¿á¤È´¤±ÉôÊ¬¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë
Å·°æÉôÊ¬¤Ï¼«Á³¸÷¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¿á¤È´¤±¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï³¬ÃÊ¤Ç¤â°ÜÆ°¤¬¤Ç¤¤ë
5³¬¥Õ¥í¥¢¤Î¥«¥Õ¥§¤ª¤è¤Ó¥é¥¦¥ó¥¸¤ÎÍÍ»Ò
¼«Á³¤ò°Õ¼±¤·¤Ê¤¬¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ó¥Á¤Ê¤É¤âÍÑ°Õ
¼¹Ì³¥¨¥ê¥¢¤ÎÍÍ»Ò
»Å»ö¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¼«Í³¤Ë¾ì½ê¤òÁª¤ó¤Çºî¶È¤¬¹Ô¤¨¤ë
Æ¯¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ëµòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
²ñµÄ¼¼¤ÇÊª»ö¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀìÌçÀ¤¬°Û¤Ê¤ëµ»½Ñ¼Ô¤¿¤Á¤¬½Ð²ñ¤¦¾ì¤È¤·¤Æ¤¤¤ë
¼¹Ì³¥¨¥ê¥¢¤Î°ìÉô¤Ë¤â¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¥Ú¥í¥Ö¥¹¥«¥¤¥ÈÂÀÍÛÅÅÃÓ¤ò8³¬¥Õ¥í¥¢¤ËÀßÃÖ¡£¥µ¥Ã¥·Áë¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¡¢½é¤á¤Æ·ú²°Æâ¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿âÄ¾ÌÌ¤ËÀßÃÖ¤Ç¤¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÌ»ºµ»½Ñ¤Î³«È¯¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¤Ë¹©¾ì¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëÍ½Äê¤À
¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤À½Â¤¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥Èµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢Æ©²áÅÙ¤òÊÑ²½¤µ¤»¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤Ç¤¤ë¡£º¸Ã¼¤Î³«¸ýÎ¨0%¡¢±¦Ã¼¤¬³«¸ýÎ¨40%¤Þ¤Ç¤òÅ¸¼¨¡£È¯ÅÅÎ¨¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°Û¤Ê¤ë
È¯ÅÅÎÌ¤ò·×Â¬¤·¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤ËÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë
8³¬¤Î¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤ÎÍÍ»Ò
¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¤«¤é¤Î¼é¸ý±ØÊýÌÌ¤ò¸«¤¿Ä¯¤á
8³¬¤Ë¤Ïµ¤Ê¬Å¾´¹¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤¤ëµ¡´ï¤âÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë
3³¬¤ª¤è¤Ó4³¬¤Ï¡Öµ»½ÑÁÏÂ¤¥Õ¥í¥¢¡×¤È¤·¤Æ¡¢Âçµ¬ÌÏÀºÌ©¼Â¸³ÀßÈ÷¤ä¥¯¥ê¡¼¥ó¥ë¡¼¥à¤òÀßÃÖ
3³¬¥Õ¥í¥¢¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¼¡À¤ÂåAIÈ¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÀßÈ÷¡£¥Ð¥ó¥×·ÁÀ®¡¢¥À¥¤¥·¥ó¥°¡¢¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÃæ¹©Äø¤ò¹Ô¤¦
3³¬¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤Æ²ÈÅÅ¤Î¼«Î§Ê¬²ò¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÇÊ¬²òºî¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò
À¸»ºµ»½Ñ¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ëMIËÜÉô¤Ç¤Ï²ÈÅÅ¤Î»ñ¸»ºÆÀ¸¹©¾ì¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î³µÍ×¤òÌÏ·¿¤Ç¾Ò²ð
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ÆÈ¼«¤Î¹âÇ»ÅÙ¥»¥ë¥í¡¼¥¹¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À®·ÁºàÎÁ¡ÖKinari¡×¤ò¾Ò²ð
¡ÖKinari¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡ÖS-story¡Ê¥¨¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ë¥Ú¥ó¥À¥ó¥È¡×¤òÅ¸¼¨¡£2026Ç¯6·î¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë
1³¬¤ª¤è¤Ó2³¬¤Î¡Ö»ö¶ÈÁÏÂ¤¥Õ¥í¥¢¡×¤È¤·¡¢À½Â¤¹©¾ì¤òÀßÃÖ¤·¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë