早々に「入手困難」 そしていまも変わらず

2026年2月2日、トヨタは商用バン「ハイエース（バン・ワゴン・コミューター）」の一部改良を行い、同日より発売しました。



その後のユーザーからの問い合わせや最新の納期について、首都圏のトヨタディーラーに問い合わせてみました。

現行型である200系ハイエースがデビューしたのは2004年8月であり、発売からすでに20年以上も経過したロングセラーモデルです。これまでにデザインの変更を伴うメジャーアップデートを繰り返してきました。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタ「新ハイエース”9型”」です！ 画像を見る（80枚）（30枚以上）

そして、今回の一部改良にともない、通称「9型」へと進化しました。今回の改良のポイントのハイライトは先進運転支援機能の強化です。

なかでも、ついに「レーダークルーズコントロール（ACC／全車速追従機能付き）」が採用された点は、多くのユーザーにとって朗報といえるでしょう（ただし停止保持機能はありません）。

また、安全性能においても「トヨタセーフティセンス」の機能拡張により、交差点での出会い頭や自動二輪車の検知に対応しています。これに加えて、道路標識を読み取る「ロードサインアシスト」も追加され、現代の交通環境に即したアップデートが図られました。

このほか、新デザインのLEDヘッドライトの設定や、デジタルメーターやディスプレイオーディオの装備、エアコン周辺などのインパネデザインの変更なども図られています。

ラインナップは大きく分けて乗用車の「ワゴン」と、商用車の「バン」、マイクロバスの「コミューター」の3種類が存在します。乗車定員はバンの3名からコミューターの14名と多彩です。

標準ボディ・標準ルーフのボディサイズは、全長4695mm×全幅1695mm×全高1980mmで、もっとも大きなスーパーロング・ワイドボディ・ハイルーフのサイズは、全長5380mm×全幅1880mm×全高2285mmです。

パワートレインは2リッターおよび2.7リッターのガソリン、2.8リッターディーゼルが用意されており、トランスミッションは6速AT、駆動方式は2WDと4WDの2種類から選択することができます。

改良を行ったハイエースの価格は、バンが286万円から468万3800円、ワゴンが335万600円から447万2600円、コミューターが376万2000円から426万300円です（いずれも消費税込み）。

発売からしばらくした2月中旬、首都圏にあるトヨタディーラーに最新情報を問い合わせてみました。

「実際問題として、『予約できるのか』『仮に注文できたとして納車はいつになるのか』といったお問い合わせが非常に多いです。当店でも受注停止の状態にあります。

バックオーダーもお受けできない状態にあります…」

発売早々、即・受注停止状態となったことで、一部で話題になりましたが、依然その状態は解消されていないようです。他のディーラーに問い合わせてみても同様でした。

「ACCの標準装備など、安全面の充実は歓迎されているいっぽうで、皆さまが気になさっているのはやはり納期ですよね。事実、バン・ワゴンともに『ご納期は未定』の状態にあります。

解消する目処が立たない状況が続いており、お客様にお詫び申し上げます」

プロの道具として、あるいは近年はキャンピングカーのベース車両や、モトクロス、釣りなどの趣味道具を積んで移動できるクルマとして、絶大な支持を誇るハイエース。

しかし、需要に対して供給が追いついておらず、最新改良モデルでもその状況は変わっていないようです。

もしかすると、販売現場の方も理不尽なクレームをつけられることがあるのかもしれません。

せめて、受注生産でもいいので安定供給されることを切に願うばかりです。