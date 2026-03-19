嵐の二宮和也（42）が3月18日、自身のXを更新し、Netflixスペシャルサポーターを務めたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）を振り返った。投稿では「私のWBCが終わりました」と書き出し、感謝の思いをつづっている。

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投稿では、「拙いMCになってしまった事は申し訳ありません 精進します！！！」と率直な思いを吐露。さらに日本チームへ「お疲れ様でした」と伝えたいと記し、放送ゲスト陣への感謝とともに「野球というのがより一層深いものとなりました」と、WBCを通じて深まった野球への思いをにじませた。結びには「いつかどこで糸井さんとお疲れ様タッチしなきゃです笑」と添え、番組内でハイタッチを交わせず話題となった糸井嘉男（44）との一幕を、ユーモラスに振り返った。

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この投稿には、SNSユーザーから「ニノ～、WBC本当にお疲れ様でした！ コンサートと両立しながら全力でありがとうございました。最高のスペシャルサポーターでした」「WBC終わりましたね。にののMC最高でしたよ！！ 的確な質問もさすがにのっ！ と思いました！ みんなを楽しませてくれてありがとう！！」「糸井さんとのハイタッチ実現してほしい」「NetflixのWBC MC、本当に素敵でしたよ！ 初めてとは思えないくらい、選手やゲストの皆さんの話引き出してくれて、僕らファンも一緒に野球の奥深さ感じられました」といった声が寄せられている。