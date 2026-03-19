4代目ムラーノが日本にやって来る！

日産ムラーノ｜Nissan Murano

日産は今年2月に国交省が創設した米国製乗用車の認定制度を活用し、「ムラーノ」を日本市場に導入する。

「ムラーノ」は2002年に誕生した初代、2008年発表の2代目までは日本でも販売されたミッドサイズSUV。2014年に発表された3代目以降は、北米などで販売されている。現行モデルは2025年に発表された4代目で、米国テネシー州の北米日産スマーナ工場で生産されている。

現行のムラーノは全長4900×全幅1981×全高1725mm、ホイールベース2825mmというディメンションを持つボディに、VC（Variable Compression＝可変圧縮比）ターボを採用した244ps/352Nmを発揮する2.0リッター直列4気筒エンジンと9速ATを搭載し、駆動方式は前輪駆動と四輪駆動が用意されている。米国EPA（環境保護局）基準に基づいた複合モード燃費は8.1km/Lだ。現在米国では2026年モデルが販売されており、「SV」「SL」「プラチナム」の3グレードが設定されている。

日産ムラーノ｜Nissan Murano

日産のイヴァン・エスピノーサCEOはこのように述べている。

「ムラーノが日本に戻ってくることを、皆様にお伝えできて大変うれしく思います。ムラーノは卓越したデザインや高い快適性により米国市場でお客さまから高い評価を受けています。また、J.D.パワー『2026年米国自動車耐久品質調査（VDS）』において、2年連続で最も信頼性の高いミッドサイズSUVに選ばれています。日産は同モデルの導入により、日本市場における商品ラインナップをより一層拡充し、日本のお客さまの幅広いニーズにお応えしていきます」

日本向けモデルの詳細なグレード展開や価格設定、導入グレードの内容については、今後明らかにされる見通しだ。2027年初頭の発売に向け、続報が待たれる。

SPECIFICATIONS

日産ムラーノ｜Nissan Murano

ボディサイズ：全長4900×全幅1981×全高1725mm

ホイールベース：2825mm

乗車定員：5人

車両重量：1946～1989kg

総排気量：1970～1997cc

エンジン：直列4気筒ターボ

最高出力：180kW（244ps）/5600rpm

最大トルク：352Nm（35.9kgf-m）/4400rpm

トランスミッション：9速AT

駆動方式：4WD

米国EPA複合モード燃費：8.1km/L

米国販売価格：4万1670～4万9800ドル（邦貨換算約662～792万円）

※諸元は米国仕様値