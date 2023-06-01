アニメ「終末のワルキューレIII」の地上波放送が、TOKYO MX・BS11ほかにて4月3日24時30分より開始となる。

本作は、神と人類の代表が1対1でバトルする神vs人類最終闘争〈ラグナロク〉の模様を描いたアニメのシーズン3。2025年12月よりNetflixにて独占配信が行なわれており、48の国と地域でNetflix週間TOP10を達成している。

神が3勝、人類が3勝という互角の状態のなか、運命の第7回戦が開戦。“冥界の王”ハデスと“始まりの王”始皇帝、王と王が頂上決戦を繰り広げる。

なお、TOKYO MX・BS11では初回が3話連続スペシャル放送、MBSでは初回および2回目の放送が2話連続特別編成となっている。

「終末のワルキューレIII」詳細

・放送開始日：4月3日より毎週金曜24時30分～

・放送局：TOKYO MX・BS11ほか

・最速配信：Netflixにて独占配信中

□「終末のワルキューレIII」の放送・配信情報ページ

【アニメ 『終末のワルキューレⅢ』 PV 第4弾】【「終末のワルキューレIII」あらすじ】

人類の存亡をかけた、全世界の神代表 vs 人類代表の一対一【タイマン】の13番勝負が、再び幕を開ける。

ここまでの対戦で、神３勝、人類３勝と互角で迎えた神VS人類最終闘争【ラグナロク】――。運命の第7回戦！

血湧き肉躍る、互いの信念を貫くための、熱き戦いがここにある──!!!!!

(C)アジチカ・梅村真也・フクイタクミ／コアミックス, 終末のワルキューレⅢ製作委員会