インスタグラム投稿に反響

野球の米国代表は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）決勝でベネズエラに2-3で敗れ、世界一奪還は叶わなかった。昨季のサイ・ヤング賞投手、ポール・スキーンズ（パイレーツ）が試合前にSNSにアップした1枚の写真が話題を呼んでいる。

注目を浴びたのは、スキーンズの自撮りショット。17日（日本時間18日）の決勝戦前にインスタグラムにアップされたもので、バスの車内と思われるところでカメラを向け、チームメンバーと仲良く収まった1枚だった。

これに反応したのが、スキーンズの恋人リブヴィ・ダン。コメント欄には「正直言って、ボビーに私の座を奪われたわ」と綴っている。横にいるウィットJr.らチームメイトと仲良く過ごす様子に、嫉妬しているような反応を見せた。

米スポーツメディア「スポーツ・イラストレイテッド」のインスタグラムは「リブヴィ・ダンが、今夜のWBC決勝を前にチームUSAのメンバーと一緒に撮ったポール・スキーンズの自撮りに反応」と引用投稿。米ファンからは「実際、ボビーと一緒にいるときは笑顔だね！」「彼女はついに自分の立場をわきまえた」との声が寄せられていた。

23歳のスキーンズは昨季、防御率1.97、216奪三振の圧倒的な成績を残し、ナ・リーグのサイ・ヤング賞を受賞した。WBCでは2試合に登板。8回1/3を投げ、9奪三振。防御率1.08を記録し、2勝を挙げた。



（THE ANSWER編集部）