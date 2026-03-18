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スマホ契約の本人確認、免許証の撮影はもう古い。今後はマイナンバーカードの「暗証番号」が鍵になる

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通信費見直しアドバイザーの本間輝明氏が、YouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」で、「2026年4月改正 スマホ契約の本人確認が激変！免許証の撮影終了でどうなる？」と題した動画を公開した。2026年4月からスマホを契約・乗り換えする際の本人確認ルールが厳格化され、従来の方式が通用しなくなることについて解説している。



今回のルール変更の背景には、「携帯電話不正利用防止法」の改正がある。近年、精巧な偽造免許証を使ったなりすましや、特殊詐欺などの犯罪へ悪用されるケースが増加しており、社会問題となっていた。これまでの、身分証をスマホで撮影して画像をアップロードする方法では、こうした不正を防ぐのに限界があったという。



今後、本人確認の主流となるのは、マイナンバーカードや運転免許証に埋め込まれたICチップをスマホで読み取る方法である。この方法は最もスピーディーで、特にahamoやLINEMO、povoといったオンライン専用プランでeSIMの即日開通をしたい場合は、この方法が基本となる。ただし、ICチップの読み取りにはカード作成時に設定した暗証番号が必須であり、忘れてしまうと手続きが進められなくなるため注意が必要だ。



暗証番号を忘れたり、ICチップ非対応のスマホを使っていたりする場合の代替手段も2つ残されている。一つは、住民票の写しなどを郵送し、後日キャリアから転送不要郵便で書類を受け取る方法。もう一つは、楽天モバイルなどが採用している、商品受け取り時に配達員へ直接身分証を提示する方法だ。これらは確実な手段だが、即日開通ができない、対応事業者が限られるといったデメリットがある。



本間氏は、将来的には対面での店舗契約においてもICチップの読み取りが義務化されていく方針であると指摘。どの契約方法を選ぶにせよ、長期的にはマイナンバーカードや運転免許証の暗証番号が必要不可欠になるとし、スムーズな手続きのために事前の確認を呼びかけている。