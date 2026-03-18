スマホ契約の本人確認、免許証の撮影はもう古い。今後はマイナンバーカードの「暗証番号」が鍵になる
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
通信費見直しアドバイザーの本間輝明氏が、YouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」で、「2026年4月改正 スマホ契約の本人確認が激変！免許証の撮影終了でどうなる？」と題した動画を公開した。2026年4月からスマホを契約・乗り換えする際の本人確認ルールが厳格化され、従来の方式が通用しなくなることについて解説している。
今回のルール変更の背景には、「携帯電話不正利用防止法」の改正がある。近年、精巧な偽造免許証を使ったなりすましや、特殊詐欺などの犯罪へ悪用されるケースが増加しており、社会問題となっていた。これまでの、身分証をスマホで撮影して画像をアップロードする方法では、こうした不正を防ぐのに限界があったという。
今後、本人確認の主流となるのは、マイナンバーカードや運転免許証に埋め込まれたICチップをスマホで読み取る方法である。この方法は最もスピーディーで、特にahamoやLINEMO、povoといったオンライン専用プランでeSIMの即日開通をしたい場合は、この方法が基本となる。ただし、ICチップの読み取りにはカード作成時に設定した暗証番号が必須であり、忘れてしまうと手続きが進められなくなるため注意が必要だ。
暗証番号を忘れたり、ICチップ非対応のスマホを使っていたりする場合の代替手段も2つ残されている。一つは、住民票の写しなどを郵送し、後日キャリアから転送不要郵便で書類を受け取る方法。もう一つは、楽天モバイルなどが採用している、商品受け取り時に配達員へ直接身分証を提示する方法だ。これらは確実な手段だが、即日開通ができない、対応事業者が限られるといったデメリットがある。
本間氏は、将来的には対面での店舗契約においてもICチップの読み取りが義務化されていく方針であると指摘。どの契約方法を選ぶにせよ、長期的にはマイナンバーカードや運転免許証の暗証番号が必要不可欠になるとし、スムーズな手続きのために事前の確認を呼びかけている。
今回のルール変更の背景には、「携帯電話不正利用防止法」の改正がある。近年、精巧な偽造免許証を使ったなりすましや、特殊詐欺などの犯罪へ悪用されるケースが増加しており、社会問題となっていた。これまでの、身分証をスマホで撮影して画像をアップロードする方法では、こうした不正を防ぐのに限界があったという。
今後、本人確認の主流となるのは、マイナンバーカードや運転免許証に埋め込まれたICチップをスマホで読み取る方法である。この方法は最もスピーディーで、特にahamoやLINEMO、povoといったオンライン専用プランでeSIMの即日開通をしたい場合は、この方法が基本となる。ただし、ICチップの読み取りにはカード作成時に設定した暗証番号が必須であり、忘れてしまうと手続きが進められなくなるため注意が必要だ。
暗証番号を忘れたり、ICチップ非対応のスマホを使っていたりする場合の代替手段も2つ残されている。一つは、住民票の写しなどを郵送し、後日キャリアから転送不要郵便で書類を受け取る方法。もう一つは、楽天モバイルなどが採用している、商品受け取り時に配達員へ直接身分証を提示する方法だ。これらは確実な手段だが、即日開通ができない、対応事業者が限られるといったデメリットがある。
本間氏は、将来的には対面での店舗契約においてもICチップの読み取りが義務化されていく方針であると指摘。どの契約方法を選ぶにせよ、長期的にはマイナンバーカードや運転免許証の暗証番号が必要不可欠になるとし、スムーズな手続きのために事前の確認を呼びかけている。
YouTubeの動画内容
関連記事
楽天モバイルの固定回線化は「コスパ」こそ至高！数千円の中古WiMAXルーターが最強だった
【知らないと損】Rakuten WiFi Pocket 5Gは設定変更で爆速に！400Mbps超えの実力を引き出す方法をプロが徹底レビュー
「2,990円で5G対応」楽天モバイルの新ルーターは買いか？プロが実機検証
チャンネル情報
通信費見直しアドバイザーの本間輝明が、格安SIMや光回線など、ネット回線全般の乗り換えをサポートするチャンネルです。私は、通信費見直し教室を通じて1,000人以上にスマホやネット回線の通信費を見直しサポートしてきました。スマホやネット回線選びに役立つ専門的な情報をわかりやすくお伝えします。