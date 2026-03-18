シュウ ウエムラの特別ポップアップイベント「shu sento」＆TEAMのFUMAとJOが“番頭”に｜3月27日〜4月2日開催

日本発のメイクアップアーティストブランド『シュウ ウエムラ（shu uemura）』は、ブランドのアーティストリーを体現するベースメイクの世界を​楽しめるポップアップイベント「shu sento」を2026年3月27日（金）から4月2日（木）に開催する。​

「shu sento」は、旗艦店“シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス”が「銭湯」をテーマに姿を変え、ぬくもりと温かみのある空間で五感を使って楽しみながら、自分にぴったりのベースメイクを探求する特別ポップアップイベント。

来場者を出迎える番台エリアでは、グローバルグループの＆TEAMのFUMAとJOが「shu sento」の番頭となり、特別ボイスで心を込めてお出迎えする。

グループのPodcast番組の収録をサウナでしたいと話すほど、“整い” を楽しんでいる＆TEAMの2人が、今回は本イベント特別ボイスで来場者の“整う”旅をガイドする。

なお、このイベントの開催を記念して、来場者には会場限定の2人からのスペシャルムービーがプレゼントされるとのことだ。

【＆TEAM FUMA、JO コメント】

「日本発のブランドであるシュウ ウエムラさんと、同じく日本からグローバルへ挑戦する僕たちが今回ポップアップイベント『shu sento』でご一緒できることを光栄に思います。僕たちの声が流れる“番台”で、皆さんがリラックスして自分らしい美しさを見つけるお手伝いができれば嬉しいです。」

【イベント情報】

shu uemura ポップアップイベント「shu sento」＜メイン会場：“銭湯”＞シュウ トウキョウ メイクアップ ボックス〒150-0001 東京都渋谷区神宮前5-11-2 B-SIDETEL 03-6427-2581https://maps.app.goo.gl/Bra5VCEReP1idRdF7

メイン会場：“銭湯”予約は2026年3月19日(木) 午後12時スタート※本イベントの予約・入場にはshu uemura公式LINEへの友達追加が必要

shu uemura 公式LINEhttps://lin.ee/JClBHm6