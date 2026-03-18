この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【衝撃】足を失ったサワガニ、エサを拒否した後に体に異変が…！ 膜の中に透けて見えた「再生中のハサミ」が凄すぎる

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が「足３本のカニがエサを食べなくなり１週間後の様子。」と題した動画を公開しました。動画では、足を多く失ったサワガニ「ミサワくん」がエサを食べなくなった後の経過と、欠損した足の付け根に現れた驚くべき変化が報告されています。



投稿者の家で飼育されているサワガニのミサワくんは、発見時から足が3本しかない状態でした。甲殻類は脱皮によって失った手足を再生できるため、投稿者はミサワくんの脱皮を待ち望み、観察を続けています。先週の動画ではミサワくんがエサを食べなくなり、脱皮が近い兆候ではないかと推測されていました。



それから1週間、投稿者は「今日にでも脱皮するんじゃないか」と期待し、暗視モードなども駆使して24時間体制で撮影を試みましたが、未だ脱皮には至っていません。しかし、編集中の映像確認で衝撃の事実が判明します。欠損した足の付け根部分が以前より膨らみ、薄い膜のような袋の中に「折りたたまれた足」が透けて見えていたのです。特に右側のハサミ部分は「完全に出来上がってる」と言えるほど形状がはっきりしており、再生の準備が着々と進んでいることが確認されました。



動画の後半では、通常の健康なサワガニがハサミを使って器用にエサをちぎって食べる様子が紹介され、足が少ないミサワくんの不便さが対比的に描かれます。今回は脱皮の瞬間を捉えることはできませんでしたが、体内で着実に復活の準備を整えているミサワくん。投稿者は「素晴らしい回復力です」と生命力の強さに感嘆しつつ、無事に脱皮が成功することを願って報告を締めくくりました。