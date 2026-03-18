かつて成田国際空港の玄関口だった駅の現状がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】隠れた人気スポット、東成田駅

「あの……ここって本当に成田空港ですか…………？怖すぎるんですけど………」



とその模様を紹介したのは鯨類学VTuberとして活動する北瀬みくじさん（@Kitase394）。



北瀬さんが降り立った人気のない駅は東成田駅（千葉県成田市）。1978年に成田国際空港の敷地内にターミナル駅「成田空港駅」として開設されたものの、1991年に現・成田空港駅が開業したため現在の名称へ変更され、かつての賑わいも失われてしまったというわけだ。



北瀬さんにお話を聞いた。



ーーこの駅を利用した経緯は？



北瀬：2025年3月末を以って引退となる芝山鉄道3500形電車を見るのと、成田空港自体の観光のためでした。



ーー構内をご覧になった感想は？



北瀬：利用されていない旧成田空港駅ホームの存在や、パーテーションで封鎖された広い空間があったせいか、まるで山奥の廃墟に迷い込んだかのような重い空気を感じました。利用客は到着直後は数人ほどいたものの、私が旧ホームやコンコースを観光し終わる頃には誰もおらずホームは静寂に包まれており、少しの心細さを感じました。



成田空港駅と比較すると東成田駅は寂れているとは過去に聞いたことがありましたが、実際に訪れてみると想像以上のギャップに驚かされました。



ーー投稿に大きな反響がありました。



北瀬：以前流行った『8番出口』や『The Backrooms』の舞台のようなリミナルスペース的な恐怖を感じたという方が多く見られた一方で、敢えて駅名には触れずに投稿したが『東成田駅だ』と駅名を即答する返信も多々寄せられており、その道では有名なスポットなんだなとあらためて感じました。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「知る人ぞ知る東成田駅だ 無料バスで東成田駅まで行ってそこから京成本線経由で帰ると安いという裏技、使ったことない」

「ここ好き、休日ですら本当に人がいない 活気あるコンコースからこの長すぎる連絡通路に入った途端シーンとなる感じがダイパのかくれいずみ的なゾワゾワ感ある」

「かつて成田空港の玄関口だったところ どことなく栄光の証が見てとれる••• 今は駅名が東成田に変わっている」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。まるで映画『8番出口』のような駅の雰囲気を体験したい方はぜひ東成田駅を訪れていただきたい。



なお今回の話題を提供してくれた北瀬さんは日々、XやYouTubeで鯨類やその他生き物に関する情報を発信している。いずれも興味深い専門知識ばかりなので、生き物好きの方は要チェックだ。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）