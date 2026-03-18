ピーターラビット(TM)ガーデンカフェ自由が丘にオンラインショップ限定の人気シリーズ「ハーブガーデン」が登場！SNS連動キャンペーンも
株式会社テレビ東京コミュニケーションズは、2026年のビアトリクス・ポター(TM)生誕160周年を記念し、「ピーターラビット(TM)」公式オンラインショップ限定の「Herb Garden(ハーブガーデン)シリーズ」と、「ピーターラビットガーデンカフェ自由が丘」とのコラボレーションイベントを2026年3月11日より開催している。期間中は、同イベントでしか手に入らない限定カラーのマグカップ付きメニューの提供や、通常はオンラインショップでしか購入できない限定商品も特別販売。
【画像】ピーターラビット公式オンラインショップオリジナルデザイン「Herb Garden」コレクション商品
「Herb Gardenシリーズ」は、物語にゆかりのある7つのハーブと仲間たちを描いた、公式オンラインショップ限定のオリジナルデザインシリーズ。ピーターラビットのナチュラルな世界観を身近に感じられる特別なコレクションとして展開している。
■「Herb Gardenシリーズ」コラボメニューを販売
ピーターラビットガーデンカフェ自由が丘では、公式オンラインショップ「Herb Gardenシリーズ」のマグカップがセットになったオリジナルコラボメニューを販売。「ハーブガーデンメニュー」限定カラー(ピンク)のマグカップで、ここでしか手に入らない特別仕様となっている。
※メニューに付属する限定マグカップは数量限定。なくなり次第、コラボメニューの販売は終了
【スペシャルメニュー】
「ピーターラビットのハーブガーデン」(4400円)
・ハーブチキンとガーデンサラダ ピーターのプチパン付き
・コーンスープ ハーブガーデンステンシル
・妹たちのベリークレープ
・好きなドリンク
※スーベニアマグカップ付き
■「Herb Gardenシリーズ」商品の店頭特別販売
通常はピーターラビット公式オンラインショップ限定で展開している「Herb Gardenシリーズ」商品を、同イベント期間中、ピーターラビットガーデンカフェ自由が丘店頭にて特別販売。普段はオンラインショップのみでの販売なので、現物が気になるという人はぜひ店舗を覗いてみて。
■限定特典がもらえる！SNSキャンペーンも開催
■限定壁紙がもらえる公式LINE連動キャンペーン
ピーターラビットガーデンカフェ自由が丘の公式LINEアカウントまたはピーターラビット日本公式LINEアカウントを友達登録し、指定キーワードを送信すると、ここでしか手に入らない特別デザインの限定壁紙がもらえる。
■抽選でピーターラビット公式オンラインショップのクーポンが当たる！公式Instagramキャンペーン
ピーターラビットガーデンカフェ自由が丘でのコラボメニューや店内の様子など、ピーターラビットガーデンカフェ自由が丘が写っている写真や動画をInstagramに投稿した人の中から、抽選でピーターラビット公式オンラインショップで利用できるクーポンをプレゼント。ピーターラビット公式Instagramをタグ付けして「フィード投稿」または「リール投稿」で参加しよう！
■「ピーターラビット」について
世界中で愛されている『ピーターラビットのおはなし』(原題The Tale of Peter Rabbit、作ビアトリクス・ポター)の主人公。イギリス湖水地方の農園を舞台にくりひろげられる物語で、1901年250部の自費出版を経て、翌年1902年10月 全ての絵に色を付け、フレデリック・ウォーン社から刊行。2年足らずの間に5万部を超えるベストセラーとなり、多くのキャラクターが登場する絵本シリーズとなった。現在この絵本シリーズは世界110カ国48カ国語に翻訳され、累計発行部数2億5000万部以上の世界的ベストセラーとなっている。ピーターラビットとユーモラスな仲間たちの物語は、100年以上にわたり世界中の人々に愛され続け、物語の舞台となった湖水地方は2017年世界文化遺産に登録。2026年にはポターの生誕から160周年を迎える。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
BEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne & Co., 2026
「Herb Gardenシリーズ」は、物語にゆかりのある7つのハーブと仲間たちを描いた、公式オンラインショップ限定のオリジナルデザインシリーズ。ピーターラビットのナチュラルな世界観を身近に感じられる特別なコレクションとして展開している。
■「Herb Gardenシリーズ」コラボメニューを販売
ピーターラビットガーデンカフェ自由が丘では、公式オンラインショップ「Herb Gardenシリーズ」のマグカップがセットになったオリジナルコラボメニューを販売。「ハーブガーデンメニュー」限定カラー(ピンク)のマグカップで、ここでしか手に入らない特別仕様となっている。
※メニューに付属する限定マグカップは数量限定。なくなり次第、コラボメニューの販売は終了
【スペシャルメニュー】
「ピーターラビットのハーブガーデン」(4400円)
・ハーブチキンとガーデンサラダ ピーターのプチパン付き
・コーンスープ ハーブガーデンステンシル
・妹たちのベリークレープ
・好きなドリンク
※スーベニアマグカップ付き
■「Herb Gardenシリーズ」商品の店頭特別販売
通常はピーターラビット公式オンラインショップ限定で展開している「Herb Gardenシリーズ」商品を、同イベント期間中、ピーターラビットガーデンカフェ自由が丘店頭にて特別販売。普段はオンラインショップのみでの販売なので、現物が気になるという人はぜひ店舗を覗いてみて。
■限定特典がもらえる！SNSキャンペーンも開催
■限定壁紙がもらえる公式LINE連動キャンペーン
ピーターラビットガーデンカフェ自由が丘の公式LINEアカウントまたはピーターラビット日本公式LINEアカウントを友達登録し、指定キーワードを送信すると、ここでしか手に入らない特別デザインの限定壁紙がもらえる。
■抽選でピーターラビット公式オンラインショップのクーポンが当たる！公式Instagramキャンペーン
ピーターラビットガーデンカフェ自由が丘でのコラボメニューや店内の様子など、ピーターラビットガーデンカフェ自由が丘が写っている写真や動画をInstagramに投稿した人の中から、抽選でピーターラビット公式オンラインショップで利用できるクーポンをプレゼント。ピーターラビット公式Instagramをタグ付けして「フィード投稿」または「リール投稿」で参加しよう！
■「ピーターラビット」について
世界中で愛されている『ピーターラビットのおはなし』(原題The Tale of Peter Rabbit、作ビアトリクス・ポター)の主人公。イギリス湖水地方の農園を舞台にくりひろげられる物語で、1901年250部の自費出版を経て、翌年1902年10月 全ての絵に色を付け、フレデリック・ウォーン社から刊行。2年足らずの間に5万部を超えるベストセラーとなり、多くのキャラクターが登場する絵本シリーズとなった。現在この絵本シリーズは世界110カ国48カ国語に翻訳され、累計発行部数2億5000万部以上の世界的ベストセラーとなっている。ピーターラビットとユーモラスな仲間たちの物語は、100年以上にわたり世界中の人々に愛され続け、物語の舞台となった湖水地方は2017年世界文化遺産に登録。2026年にはポターの生誕から160周年を迎える。
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BEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne & Co., 2026