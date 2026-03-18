3月14日、東京都台東区の路上で約4億2000万円が入ったスーツケースを強奪したとして、警視庁は7人の男を事後強盗の疑いで逮捕した。7人のうち3人が現役の暴力団組員と判明し、注目を集めている。

【写真】「黒づくめの男3人がウロウロと...」ひき逃げを起こし乗り捨てられた逃走用車両、現場検証する捜査員ほか

被害にあったのは中国人と日本人の男女5人グループ。容疑者らは催涙スプレーなどを駆使し大金を奪ったあと、用意していた軽自動車でひき逃げを起こし、別のミニバンに乗り換えて逃走していた。

「指示役とみられるのは山口組弘道会系の組幹部・狩野仁琉容疑者（21）と知人の小池恒児容疑者（47）です。ほか実行役、逃走車両の準備役として住吉会系と極東会系の組織幹部も逮捕されている。

警視庁暴力団対策課によれば事件当時、狩野、小池容疑者はそれぞれ停車していた軽自動車とミニバンから実行役に指示を飛ばし、住吉会系幹部の男らがそれに従い犯行に及んだ」（大手紙社会部記者）

3つの暴力団関係者が絡む犯行には、どんな裏があったのか。

「一部の組の関係先以外にはすでに家宅捜索が入っており、現金計約2750万円やスマートフォンなど約20点が押収されている。実行役だった住吉会系幹部の関係先からは現金およそ1000万円も見つかりました。

狩野容疑者は事件後、計1200万円の高級車と腕時計を購入。小池容疑者も車を購入し、別の容疑者も借金を返すなどそれぞれ盗んだ金を個人的な支払いに充てていた可能性がある。

利害が一致すれば、複数の暴力団が"共闘"することもありますが、非常にまれなケース。7人の裏に、現金運搬の情報などを流した首謀者がいるとの見立てもあります。まだ見つかっていない盗難資金の行方も含め、警視庁は捜査を続けている」（同前）

さらに特徴的なのが、犯人グループに20代が多いことだ。昨今、横行しているトクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）は、加害者の多くが10代から20代が大半を占めるとされており、今回の"人選"もそれに近いものがある。

暴力団事情に詳しい実話誌デスクの話。

現金強盗が起きた現場付近（時事通信）

「たとえば構成員が上部の組織に黙って個人的にこんな犯行をしたら、少なくとも破門、最悪の場合は誰かの首が飛びますよ。今はほとんどの組が、トクリュウ型犯罪をよく思っていないというのが共通認識です。

今回は指示役の狩野たちが組の垣根を越えて人を集めたのでしょう。あくまで個人的な利益を求めての犯行で、カタギの人間も多数関わっていることからもそういった背景が推測されます。本当に組が"共闘"するなら、一般人は巻き込まない」

逮捕者のうち最年少は狩野容疑者。現状、最も主犯格に近いとされている。弱冠21歳にして組織幹部を務めるこの男は何者なのか。

「狩野容疑者は弘道会系の下部組織組員。父親も組幹部でした。現在、父親に代わり、息子の狩野容疑者が組を取り仕切っているとみられます。ちなみに今回、容疑者らが逃走に使ったミニバンは狩野の父親名義だったこともわかっている。彼らは特に川口市などで幅を効かせていた」（前出・大手紙社会部記者）

本誌は川口市で飲食店を経営する、狩野容疑者の知人から話を聞くことができた。曰く、「気のいい青年だった」という。

「彼が18歳くらいのときに、お父さんと一緒に来店されて『こいつ息子だからよろしく』と紹介されました。高校を卒業したかはわかりませんが、その頃からお父さんのお付きを始めたみたいです。お父さんは有名人で、ひと昔前だとここら辺の夜の界隈では知らない人はいないくらいでしたね。

昔はもっと痩せていたんです。老け顔なのは変わりませんけど。しっかり挨拶もするし、変な飲み方はしない。髪に剃り込みを入れたりしていることもあって、『わざといかつく見せようとしているのかな』とは思ったことはありますが、基本的には気のいい子です。お父さんを知っていることもあり、私からしたらまだ子どもって感じですね」

逮捕の約1週間前には、川口市のある飲食店でも目撃情報があった。

「彼女っぽい女性と男性3〜4人で飲みにきました。私は容疑者に会うのが2〜3年ぶりで、『久しぶり』と声をかけたら、挨拶を返してきて『老けましたよね(笑）』とおどけていました。特に変わった様子はありませんでした。まさかこんな直近で捕まるとは……」

犯行後も堂々と夜の街を飲み歩いていたという狩野容疑者。さらに別の日には、蕨市のキャバクラで酒盛りをしていた姿も目撃されている。

「先月、彼が小池さん（容疑者）と飲んでいるときに会いましたよ。もともと私は小池さんと知り合いで、その縁で狩野さんとも知り合った。2人は歳が離れていますが、仲が良かったみたいです。小池さんは現役の方ではないから、個人的な付き合いでしょうね。その日は羽振りよさそうに飲んでいましたけどね、実行役じゃないから『捕まらない』と踏んでいたのか……」（川口市の飲食店店主）

一夜にして奪われた大金はどこへ消えたのか──。捜査はまだ始まったばかりだ。

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