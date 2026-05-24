後継者候補フジテレビが希代のヒットメーカーを組織のナンバー2に据える。「古畑任三郎」（1994年）など数々の斬新な人気作を手掛けた石原隆氏（65）が6月下旬の株主総会で、代表権付きの専務に就く。石原氏が深刻な視聴率低迷と業績不振からの救世主となるか。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】大物政治家も…各界からフジテレビに「子供が通っている」有名人フジは2016年度から10年連続で視聴