1990年代後半から2010年代初頭に生まれた“Z世代”の、圧倒的な支持を集める出口夏希（24）が、伊藤健太郎（28）との“お泊まり愛”を女性セブンに報じられた。伊藤健太郎とキンプリ永瀬廉で明暗クッキリ…「熱愛報道」出口夏希の足を引っ張りかねない“イメージ格差”出口は今、フジテレビ系“月9”ドラマ「サバ缶、宇宙へ行く」（主演・北村匠海）で、ヒロイン役を務めている。出口と伊藤の交際報道について、芸能記者の間か