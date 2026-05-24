東京から北東へ約70km。大自然に囲まれた学び舎で、悠仁さまは目下、キャンパスライフを謳歌されている。【写真】ファミレスで食事後、ご学友と外で会話をされる悠仁さま。他、スキー合宿後、弾ける笑顔を見せられる悠仁さま悠仁さまが所属されるバドミントンサークルでは、悠仁さまの学年が新入生歓迎（新歓）の中心的な役割を担っていて、悠仁さまもチラシ配りや新歓試合の担当を買って出られたそうです。バドミントンと掛け