【勝利の女神：NIKKE×RAZER】 3月26日 配信予定

SHIFT UPは、Android/iOS/PC用RPG「勝利の女神：NIKKE」とRAZERとのコラボイベントを3月26日から実施する。3月17日にコラボポスターを公開した。

本イベントでは「バイパー」のコスチューム「パンキーストリート」を追加する他、限定コンテンツ、イベントの配信を予定しているという。コラボポスターではスプレーアートが描かれた壁を背景にレトロなTVに座る「バイパー」の姿が描かれており、どのようなコラボとなるかに期待が持てる。

「バイパー」は「NIKKE」の世界におけるスラム街、「アウターリム」出身のニケ。部隊の参謀役として動き、おっとりとした口調で話すが、同じ部隊のメンバーとともに危険な性質も併せ持つ。

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