「勝利の女神：NIKKE」、RAZERとコラボ決定。「バイパー」限定コスチュームが登場
【勝利の女神：NIKKE×RAZER】 3月26日 配信予定
SHIFT UPは、Android/iOS/PC用RPG「勝利の女神：NIKKE」とRAZERとのコラボイベントを3月26日から実施する。3月17日にコラボポスターを公開した。
本イベントでは「バイパー」のコスチューム「パンキーストリート」を追加する他、限定コンテンツ、イベントの配信を予定しているという。コラボポスターではスプレーアートが描かれた壁を背景にレトロなTVに座る「バイパー」の姿が描かれており、どのようなコラボとなるかに期待が持てる。
「バイパー」は「NIKKE」の世界におけるスラム街、「アウターリム」出身のニケ。部隊の参謀役として動き、おっとりとした口調で話すが、同じ部隊のメンバーとともに危険な性質も併せ持つ。
【コラボ情報公開】- 【公式】勝利の女神：NIKKE (@NIKKE_japan) March 17, 2026
『勝利の女神：NIKKE』×RAZERコラボビジュアルポスターが本日解禁🎉
街に響くスプレーの音――
彼女の色をまとった"危険で魅力的な影"が再び動き出す⚡️
◆コラボ予告
・バイパー限定コスチューム「パンキーストリート」
・コラボ限定コンテンツやイベントは順次公開予定… pic.twitter.com/p5PtPTsFlW
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