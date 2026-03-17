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意外と知らない超円安の真実！1ドル160円でも「成長の恩恵」を受けるためのS&P500投資法

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

資産運用YouTuberの小林亮平氏が、YouTubeチャンネル「BANK ACADEMY / バンクアカデミー」にて「【緊急解説】1ドル160円の超円安でもS＆P500へ投資を続けるべき理由とは？」と題した動画を公開した。歴史的な円安水準の中で米国株への投資を不安視する声に対し、為替リスクの仕組みと、積立投資を継続する意義について解説した。



小林氏はまず、1ドル160円付近の超円安の背景として、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の高騰を挙げた。このような状況下で「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」などのドル建て資産に投資をした後、将来的に円高に傾いた場合、為替差損が発生するリスクがあると指摘する。実際、2015年から2016年にかけて円高が進行した時期には、円建てのS&P500が下落したデータを示し、「為替の変動により損することもある」と説明した。



その上で、投資を続けるべき理由として「積立のメリットを知ること」の重要性を提示している。定額を積み立てる手法であれば、円高になった際にも「安くたくさんの量を買うことができる」と語る。安く多く買った分が、将来的に大きな利益を生む可能性があるというロジックだ。



さらに、S&P500の過去150年にわたるチャートを用いて、米国株の成長力を強調した。S&P500は年率約7%という驚異的な実績を残しており、「為替で多少損しても、長期運用による株価上昇が期待できる」と述べている。また、暴落時にスポット投資を行いたい場合でも、直近のピークから10%下がるごとに資金を分割して投入するなど、「マイルールを決めて、機械的に行うことが大事」だと語った。



動画の終盤で小林氏は、目先の相場に気をもみすぎず、「ドッシリと腰を据えて、気長に続けていこう」と結論付けた。為替変動という目先のリスクにとらわれず、米国株の長期的な成長の恩恵を享受するための知見が示されている。