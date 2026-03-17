小林薫主演ドラマ『深夜食堂』新シリーズの制作が決定。2026年秋にMBS／TBSドラマイズム枠で放送される。

参考：小林薫が『虎に翼』に与えるこの上ない説得力 “真の役者”が司るアンサンブル

全世界シリーズ累計発行部数900万部突破、日本を代表する国民的「食」コミックとして知られる安倍夜郎の同名コミックを原作に、2009年小林薫主演でドラマ化された本作。以降、深夜ドラマながら国外でも反響を呼び、2011年には『深夜食堂2』、2014年には『深夜食堂3』と人気シリーズ化された。2016年からは、Netflixオリジナルドラマとして『深夜食堂4』『深夜食堂5』が制作され、世界190カ国でストリーミング配信中。さらに、『映画 深夜食堂』（2015年／松岡錠司監督）』、『映画 続・深夜食堂』（2016年／松岡錠司監督）として2度の映画化を果たし、その人気は日本国内にとどまらず、中国・韓国ではリメイクもされてきた。

新シリーズでは前作から7年ぶりにスタッフ・キャストが再集結し、現在撮影中。「めしや」マスター役で小林が続投する。小林は「また一段とパワーアップしたニュー『深夜食堂』を皆さんにお届けできることが、何より嬉しく楽しみなことでもあります。深夜食堂、皆さんのご来店をお待ちしております」とコメントを寄せている。

・小林薫（「めしや」マスター役）コメント

ドラマ『深夜食堂』7年振りの再開です。その間コロナもありました。レギュラーの皆さんも少しだけ（笑）歳をとりました。マスターも前回よりも髪の毛が白くなった気がします。でも、再開が嬉しくない訳がありません。新作を待ち望む声も沢山聞こえていました。また一段とパワーアップしたニュー「深夜食堂」を皆さんにお届けできることが、何より嬉しく楽しみなことでもあります。深夜食堂、皆さんのご来店をお待ちしております。

（文＝リアルサウンド映画部）