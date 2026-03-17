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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「#高市早苗 さんの訪米と、トランプ大統領の「揺れ動き」の流儀」と題した動画を公開。訪米を控える高市早苗氏とドナルド・トランプ氏を比較し、政治家が持つべき「揺れ動き」の重要性について独自の視点で提言した。



動画の冒頭、茂木氏は高市氏の訪米に触れつつ、皇室典範を巡る彼女の「現行の皇室典範を前提とすると女性天皇はありえない」という趣旨の発言を紹介。これを踏まえ、高市氏とトランプ氏を比較すると面白い発見があったと語り始めた。



茂木氏は、高市氏を「真面目で勉強家」と評する一方、政策が一貫しており大きな「揺れ動き」が見られないと指摘。対照的にトランプ氏については、イランとの戦争問題、関税政策、グリーンランド買収案などを例に挙げ、「トランプさんって高市さんに比べると揺れ動くんですよね」と分析した。この一見すると無茶苦茶にも見える「揺れ動き」こそが、変化の激しい現代において重要だと茂木氏は説く。



脳科学の観点から、生物は常に揺れ動くことで環境の変化に適応できると解説。「生き物ってね、変化に対する適応」「揺れ動いてるから（適応）できる」と述べ、この「揺らぎ」をうまく利用して変化に対応する側面がトランプ氏にはあると指摘した。その上で、「トランプさんからその揺れ動きの流儀っていうのを、掴んできてほしいな」と、高市氏への期待を口にした。



さらに茂木氏は、政策の揺れ動きを生むためには、多様な人と会うことが重要だと語る。様々な意見に触れることで自身の考えが修正され、柔軟性が生まれると説明。高市氏がより多くの人々と交流することで、政策の「振れ幅」が生まれ、それが結果的に変化への対応力につながるとの見解を示した。最後に、高市氏が今回の訪米でトランプ氏の流儀を身につけて帰国すれば、「本当素敵なことになるんじゃないかな」と締めくくった。