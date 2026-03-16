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YouTubeチャンネル【工場・期間工転職】即日入寮チャンネル | ケンシロウが「【ホンダ期間工】きつい？ホンダの工場勤務が合わない人の特徴」を公開した。



動画では、工場求人の中でも高い人気を誇る「ホンダ期間工」について、そのメリットの裏にある「稼げない」という構造的な理由と、エントリーすべきではない人の特徴を5つのポイントで解説している。



ケンシロウ氏はまず、ホンダ期間工が人気である理由として、業績の良さやクリーンな職場環境に加え、「2交替だが日をまたがない」という勤務体系を挙げる。夜勤があるものの、定時が23時30分で終了するため、生活リズムを崩しにくい点が評価されているという。



しかし、この特徴こそが「稼げない」要因でもあるとケンシロウ氏は指摘する。工場勤務で高収入を得るためには、深夜手当（22時から翌5時までの割増賃金）や残業代が大きなウェイトを占めるが、ホンダの場合は深夜帯の勤務がなく、月の平均残業時間も「5時間」程度と極端に少ない。そのため、「とにかく稼ぎたい人」には不向きであると断言した。



続けて、ホンダ期間工が向いていない人の特徴として「出口を決めていない人」や「正社員を考えている人」を挙げた。期間工には最長2年11ヶ月という雇用期間の定めがあるため、その後のキャリア（進学、起業、再就職など）を見据えていないと路頭に迷う可能性がある。また、ホンダは期間工から正社員への登用数を公表しておらず、離職率が低いために空き枠も少ないことから、正社員を目指すハードルは「かなり高い」と分析。正社員登用を狙うのであれば、実績が豊富なスバルやトヨタ車体などを検討すべきだとした。



さらに、「ラクそうという基準で選ぶ人」に対しても警鐘を鳴らす。ホンダの工場は全国に拠点が少なく、一つのラインに多種多様な車種が流れてくるため、覚えるべき作業工程が多くなる傾向にあるという。ケンシロウ氏は「ラクと言われているからこそ、そのままで行くと『ヤッベ、間違えた』という気持ちになる」と述べ、仕事としての厳しさを覚悟する必要性を説いた。



ケンシロウ氏は、ホンダ期間工は「ライフワークバランスがしっかり整えられている」ため、空き時間を使ってスキルを磨きたい人には適しているとしつつも、目的意識を持たずに飛び込むのは危険だと結論付けた。