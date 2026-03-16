ファミマ、アニメツーリズム協会に初加盟 第1弾は池袋が舞台「デュラララ！！」店舗ラッピング皮切りに“聖地巡礼”拠点化促進
【モデルプレス＝2026/03/16】ファミリーマートは、小売・流通業界で初めて一般社団法人アニメツーリズム協会に加盟したことを発表した。同協会が選定する「訪れてみたい日本のアニメ聖地88」と連携し、アニメ作品に登場する全国各地の店舗を作品の世界観で装飾するラッピング店舗の展開を順次開始する。
【写真】ファミマ、3年連続売上No.1フラッペが紅茶感アップしてリニューアル
かねてより大切にしてきた“衣・食・住”の価値に“遊”の要素を掛け合わせた「あそべるコンビニ」をテーマに「いちばんわくわく楽しい」を提供する場としての取り組みを進めてきたファミリーマート。今回の加盟にあたり、「アニメ聖地88」に沿って全国各地の、「リアルな店舗」と「アニメの世界観」をラッピング店舗によって融合させ、ファンが作品への没入感を体験できる新たな買物体験を提供していく。2026年度にかけてこの取り組みを積極的に拡大し、聖地巡礼の拠点化のみならず、地域活性化も推進していく構えだ
記念すべきプロジェクトの第1弾として選ばれたのは、池袋の街並みが忠実に描かれている人気アニメ「デュラララ！！」である。同作の第2期オープニング映像に登場した「ファミリーマートサンシャイン西店」を対象に、アニメの世界観を現実の店舗で再現する大規模なラッピングが施される。期間は3月17日（火）〜5月下旬を予定。
なお、一般の利用客への配慮として店内での写真撮影は禁止されている。さらに、ラッピング店舗での限定グッズ販売や、全国の店舗に設置されたマルチコピー機を利用したファミマプリントの販売も連動して企画されており、詳細な販売時期や商品内容については決定次第発表される。（modelpress編集部）
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◆ファミマ、小売初の「アニメツーリズム協会」加盟
かねてより大切にしてきた“衣・食・住”の価値に“遊”の要素を掛け合わせた「あそべるコンビニ」をテーマに「いちばんわくわく楽しい」を提供する場としての取り組みを進めてきたファミリーマート。今回の加盟にあたり、「アニメ聖地88」に沿って全国各地の、「リアルな店舗」と「アニメの世界観」をラッピング店舗によって融合させ、ファンが作品への没入感を体験できる新たな買物体験を提供していく。2026年度にかけてこの取り組みを積極的に拡大し、聖地巡礼の拠点化のみならず、地域活性化も推進していく構えだ
◆第1弾は池袋を舞台とした「デュラララ！！」とタッグ
記念すべきプロジェクトの第1弾として選ばれたのは、池袋の街並みが忠実に描かれている人気アニメ「デュラララ！！」である。同作の第2期オープニング映像に登場した「ファミリーマートサンシャイン西店」を対象に、アニメの世界観を現実の店舗で再現する大規模なラッピングが施される。期間は3月17日（火）〜5月下旬を予定。
なお、一般の利用客への配慮として店内での写真撮影は禁止されている。さらに、ラッピング店舗での限定グッズ販売や、全国の店舗に設置されたマルチコピー機を利用したファミマプリントの販売も連動して企画されており、詳細な販売時期や商品内容については決定次第発表される。（modelpress編集部）
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