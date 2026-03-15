東京スカイツリーや隅田川を見渡す絶景屋上ラウンジ

「浅草むぎとろ 本店」は都営浅草線浅草駅から徒歩1分、駒形橋のすぐ近く。隅田川沿いにある6階建てのビルで、対岸には東京スカイツリーがそびえたっています。目指すのはこちらの屋上階にある「Lounge Vista（ラウンジ ヴィスタ）」です。

「Lounge Vista」は大きなガラス窓が開放的なラウンジ。東京スカイツリーやアサヒビール本社ビル隣の金色のオブジェ、隅田川を行き交う屋形船が見えて、絶景に気分がアガります♪ 夏の隅田川花火大会の開催日は、屋根が全開になり、花火鑑賞の特等席として1年前から予約がいっぱいになるんだとか。

「浅草むぎとろ 本店」はとろろご飯の食堂として、昭和4年（1929）に創業しました。ビルの1〜3階では現在、とろろが名物の本格懐石料理を提供しています。写真の屋上階の「Lounge Vista」では、とろろはもちろん、和惣菜やデザート、ソフトドリンクが食べ飲み放題「天空とろろビュッフェ」80分制3300円を実施しています。

店内はシックで落ち着いた雰囲気。テーブル14席、ハイチェアのカウンター14席があり、L字型にビュッフェ台が配されています。



さっそく食べたい料理を自由に盛り付けていきますよ。すり鉢に用意されているのは、出汁で味付けした大和芋、味噌味の大和芋、味付けなしの長芋という3種類のとろろです。

大和芋のとろろは想像以上にねばりが強く、濃厚でおいしそう！ 好きなだけかけられるなんて、テンションが上がります！ せいろで蒸した麦ご飯に、たっぷりととろ〜り。

彩りよく、取り分けやすく並べられたビュッフェ台には、食べたい料理がいっぱい。焼きたての牛ステーキを提供してもらえるステーキコーナーもありました。

サラダコーナーには3種類のドレッシングがあり、しそとごまは、なんととろろ入り！ とろろの粘り気のおかげで素材によくからむそうで、こんなドレッシング、ありそうでなかったですよね。

デザートコーナーでは、こちらも珍しいとろろムースを発見。粉末に加工したとろろとゼラチンで作ったムースは、ほんのり甘い和風レアチーズケーキのような味わい。そのままでも十分おいしいですが、黒蜜やみたらし餡、きな粉をかけても♪



あれもこれも食べたいと、あっという間にテーブルが料理でいっぱいに。

うどんやマグロ、カレーにとろろをかけて、自分好みでアレンジするのも楽しい！ とろろって、さまざまな料理と相性がよくて、いろいろな食べ方ができる万能食材だったんですね。

まずは名物のとろろご飯をいただきます。とろろご飯から始まった老舗というだけあって、とろろの味を活かした出汁や味噌の味付けも抜群。麦ご飯のプチプチ感がアクセントになって、いくらでも食べられそう！

創業当時はつくねいも（写真中央）を使っていたそうですが、栽培量が減り、現在は大和芋（写真左）と長芋（写真右）を使用しています。大和芋はつくねいもに似て、粘り気が強く、素材自体のうま味や甘さも濃厚なのが特徴。一方、長芋は水分量が多く、粘り気が控えめ、味が淡泊なので、マグロの山かけやうどんのトッピングなど、アレンジに向いているんです。

こちらは、じゃがいももひき肉も使っていないとろろコロッケ。すりおろしのほか、細かく刻んだ大和芋と長芋が入っていて、とろりとしたクリームコロッケのような味わい。出汁で味付けされていて、ソースなしでもとってもおいしい！

取材時は中国・四国フェアを開催していて、讃岐うどんやカツオたたき、宍道湖しじみ汁、などが提供されていました。定番メニューのとろろ入り出汁巻きも玉子も広島風のアレンジで、牡蠣が入っているんですよ！

とろろ入り出汁巻き玉子は、卵液にとろろを加えて作っていて、ふわふわの食感です。

約100年前の創業当時からとろろを扱ってきたこと、さらに懐石料理の職人技も加わり、とろろを生かした料理もほかの和惣菜もハイレベル。驚きと発見があって、食べ飽きないし、80分間たっぷり楽しんで大満足でした。



お得な平日限定バイキングやご当地フェアも要チェック

「浅草むぎとろ 本店」1階では平日限定で「むぎとろバイキング」1650円を実施。予約はできず、行列になることもありますが、お得な料金でむぎとろに特化したバイキングが楽しめます。

「Lounge Vista」の「天空とろろビュッフェ」は、80分入れ替え制でオンライン予約が可能なので、並ぶ必要はなし。品数も豊富で、とろろアレンジ料理が堪能できます。

ご当地料理が並ぶコーナーは約2カ月ごとに変更するのだとか。取材時の中国・四国のほか、北陸・東海、北海道・東北、九州・沖縄、関東、関西など、とろろ専門店ならではのアレンジを加えたご当地グルメが並ぶそうなので何度来ても楽しますね！

中国・四国フェアで提供されたカツオたたき

濃厚なとろろご飯、とろろのアレンジ料理、ハイレベルな和食の数々、ご当地グルメなどが味わえて、かなりお値打ちなビュッフェ。ぜひお腹を空かせて、訪れてくださいね。



■浅草むぎとろ 本店（あさくさむぎとろ ほんてん）

住所：東京都台東区雷門2-2-4

TEL：03-3842-1066

営業時間：Lounge Vista天空とろろビュッフェ（80分制）11時〜12時20分、12時30分〜13時50分、14時〜15時20分、夜 予約制18時〜22時30分（最終入店20時30分）、土・日曜、祝日は15時30分〜16時50分もあり（夜は休業）、浅草むぎとろ本店11〜16時（最終入店15時）、17時〜22時30分（最終入店21時）、土曜は11時〜22時30分（最終入店21時）、日曜・連休最終日は11〜21時（最終入店20時）、平日限定むぎとろバイキングは11時〜14時30分（最終入店14時）

定休日：無休



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Text：伊藤あゆ

Photo：浦田真行

Hair＆Make：長谷川廣樹



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●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

