右膝の違和感で途中交代

■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）

野球日本代表「侍ジャパン」の鈴木誠也外野手（カブス）が14日（日本時間15日）、ローンデポパークで行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝のベネズエラ戦に「3番・中堅」で出場したが、右膝の違和感で負傷交代。チームは敗れ、試合後、「最後の最後でこうなってしまって、申し訳ないなという気持ちです」と肩を落とした。

「3番・中堅」で先発出場した鈴木は、初回1死の第1打席で四球を選んで出塁。2死から岡本和真内野手の2球目に二盗を試みヘッドスライディングしたがその際に負傷した模様で、苦悶の表情を浮かべていた。

アウトとなり足を引きずりながらベンチに戻ったが、直後の守備から森下翔太外野手に交代した。チームはその後、森下の本塁打などで一時リードを許したが、5-8で逆転負けを喫した。

試合後、取材に応じた鈴木は目を赤くした状態だった。「まだドクターに診てもらっただけなので、明日アリゾナに帰って、シカゴの方でカブスで診察してって感じなると思うので。そこからかな」と今後検査すると説明。試合後には足を引きずり帰路についた。

2023年の前回大会は左脇腹痛で出場を辞退。今大会は試合前時点で9打数3安打、打率.333、2本塁打5打点をマークしていたが、2大会連続で無念の終戦となった。「メジャーリーグの選手とか、対戦してみて、肌で感じるものがいろいろあると思うんで、そういった中でまた個人個人でレベルアップしてくると思いますし、僕自身もそうですし。またそういう経験が次に生きると思うんで。はい。また次、しっかり勝ち抜ければいいのかなと思ってます」と若手選手への想いを語った。（Full-Count編集部）