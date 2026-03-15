ロイター通信は、独自調査によって覆面のストリートアーティスト、バンクシーの正体を特定したと報じました。

ロイター通信は13日、「バンクシーを探して」と題した特別リポートを公開。それによりますと、バンクシーは過去にもイギリスのタブロイド紙で報じられたことのある、50代のイギリス人男性だということです。

ロイター通信は今回、バンクシーが2000年9月、ニューヨークで広告看板に落書きをしたとして逮捕された際の捜査資料や裁判記録を入手。バンクシーが本名で署名した供述書などから特定に至ったとしています。

バンクシーの弁護士は、正体について否定も肯定もしていないということですが、「プライバシーを侵害し、制作活動を妨げるものだ」として記事の掲載を取り下げるよう求めたということです。

ロイター通信は、公開した経緯について「プライバシーの主張や、匿名を望むファンの声を考慮した」としつつも、「文化や美術、国際政治の言説に影響を与えてきた人物であり、正体への社会的関心は強いと判断した」とコメント。

また、「社会や政治に影響を与える個人や組織は、検証や説明責任、場合によっては正体の開示も求められるという取材の原則を適用した」と説明しています。

バンクシーは覆面アーティストとして世界各地で建物の壁などに権力や戦争、格差への批判を込めた作品を描くことで知られています。