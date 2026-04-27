「サンタの正体をバラされたみたい」。文化好きのあいだで、失望の声が広がった。長らく秘密にされてきたバンクシーの正体が明らかになったのだ。【写真】「えっこんな人なの？」「なんか意外」の声も…バンクシーの正体として報道されたロビン・ガニンガムさんバンクシーといえば、世界中の街中にグラフィティを残していく覆面アーティスト。ユーモラスかつ政治的な作風で絶大な人気を誇るが、多くの壁画が非合法なため身分を隠