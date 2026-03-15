「日本が100％勝利」「韓日戦、行こうぜ！」なでしこJの準々決勝を韓国ファンが注視！ スコア予想も「５−０で勝つ」【女子アジア杯】
オーストラリアで開催されている女子アジアカップ。すでに準々決勝の３試合が終了し、ホスト国のオーストラリア、中国、韓国が４強に駒を進めている。
最後の１試合は、日本対フィリピン。勝利したチームは準決勝で韓国と相まみえる。韓国のポータルサイト『NAVER』もこの一戦を速報する予定で、早くも現地ファンからは以下のような声が集まっている。
「日本が100％勝利」
「なでしこジャパン、ファイト！」
「準決勝の韓日戦、行こうぜ！」
「日本と韓国が激突すれば、それはビッグマッチであり、決勝戦のようなものだ」
「日本が完勝するように」
「日本女子サッカー、頑張れ」
「日本が５−０で勝つと予想」
日韓戦を期待している人は少なくないようだ。日本のフィリピン戦は日本時間で15日の14時にキックオフ予定だ。
【画像】長谷川唯のダブルピース、猶本光の決めカット、熊谷紗希のキラキラネイル...なでしこジャパンFIFA公式ポートレートギャラリー
最後の１試合は、日本対フィリピン。勝利したチームは準決勝で韓国と相まみえる。韓国のポータルサイト『NAVER』もこの一戦を速報する予定で、早くも現地ファンからは以下のような声が集まっている。
「日本が100％勝利」
「なでしこジャパン、ファイト！」
「準決勝の韓日戦、行こうぜ！」
「日本と韓国が激突すれば、それはビッグマッチであり、決勝戦のようなものだ」
「日本が完勝するように」
「日本女子サッカー、頑張れ」
「日本が５−０で勝つと予想」
日韓戦を期待している人は少なくないようだ。日本のフィリピン戦は日本時間で15日の14時にキックオフ予定だ。
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