ボリュームたっぷり「厚揚げ」大活用の節約おかず4選

腹ペコお腹を満たしてくれるボリュームレシピ

おなかいっぱい食べたいけれど、予算がない。そんなときに役立つ、厚揚げを使った節約ボリュームおかずにフィーチャー。お腹がすいて帰ってきた家族も、きっと喜んでくれることウケアイです。

もやしでボリュームを増加

ごはんがすすむピリ辛味

肉味噌チーズが後引く美味しさ

ごはんが止まらない味噌バター味

リーズナブルな「厚揚げ」で豪華なおかずが作れる

クックパッドでも人気の食材と言えば、安くて食べ応えのある「厚揚げ」。

今回は、そぼろあん、チリソース煮、チーズ焼きなど、いろいろなシチュエーションで使える、バリエーションにフィーチャーしました。

味付けを変えるだけで、毎日食べても飽きない美味しさに。もやしやネギなどを入れて、かさましすれば、さらにボリュームアップして豪華なおかずに大変身。

元々そのままでも食べられる食材なので、調理が短時間で済むところも大助かり。「お腹がすいた」と催促されてから作っても、すぐに完成するので、お腹ペコペコの家族を待たせずに済みますね。

どれも白いご飯とよく合うおかずばかり。ぜひ全制覇してみてください。（TEXT：森智子）