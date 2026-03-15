ボリュームたっぷり「厚揚げ」大活用の節約おかず4選
腹ペコお腹を満たしてくれるボリュームレシピ
おなかいっぱい食べたいけれど、予算がない。そんなときに役立つ、厚揚げを使った節約ボリュームおかずにフィーチャー。お腹がすいて帰ってきた家族も、きっと喜んでくれることウケアイです。
もやしでボリュームを増加
ごはんがすすむピリ辛味
肉味噌チーズが後引く美味しさ
ごはんが止まらない味噌バター味
リーズナブルな「厚揚げ」で豪華なおかずが作れる
クックパッドでも人気の食材と言えば、安くて食べ応えのある「厚揚げ」。
今回は、そぼろあん、チリソース煮、チーズ焼きなど、いろいろなシチュエーションで使える、バリエーションにフィーチャーしました。
味付けを変えるだけで、毎日食べても飽きない美味しさに。もやしやネギなどを入れて、かさましすれば、さらにボリュームアップして豪華なおかずに大変身。
元々そのままでも食べられる食材なので、調理が短時間で済むところも大助かり。「お腹がすいた」と催促されてから作っても、すぐに完成するので、お腹ペコペコの家族を待たせずに済みますね。
どれも白いご飯とよく合うおかずばかり。ぜひ全制覇してみてください。（TEXT：森智子）