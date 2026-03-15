先に頭の中で願いを叶えた自分を体験！幸せな感情を潜在意識へ届け、現実化していく妄想のコツとは？【無限にお金を引き寄せる 妄想の法則】

先に頭の中で願いを叶えた自分を体験！幸せな感情を潜在意識へ届け、現実化していく妄想のコツ

「願いを叶えた自分」を先に体験する

妄想には「その状態になる」効果があります。

願いが叶った自分を妄想することで、頭の中でもうすでに「願いを叶えた自分」を体験しているということですね。嬉しい、楽しい、幸せな自分を先に体験する。これが「感情の先取り」です。

潜在意識は妄想も現実も区別がつかず、「自分がなっている」ものを現実化してくれるので、妄想はまさに「うってつけ!」なんです。

ただ、一口に妄想といってもコツはあります。

＜妄想のコツ＞

自分目線で妄想し、五感を使う

必死になって無理に妄想しない

ここぞ!というときは行動に移す

大切なのは「自分が楽しくなる妄想」をすること!

「願いを叶えるため」ではなく「今、幸せを感じるため（幸せの感情を潜在意識に届けるため）」に妄想するのです。

【出典】『無限にお金を引き寄せる 妄想の法則』

著者：かずみん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

アメブロ公式ブロガー。スピリチュアルや自己啓発とは無縁の生活を送っていたが、2015年に奥平亜美衣さんの著書に出会い、「引き寄せの法則はたしかにある！」と覚醒。それまで無意識のうちに「妄想」という手段を使って、引き寄せをしていたことに気づく。その体験をブログ「妄想は世界を救う。～妄想万能説～」で公開したところ人気となり、にほんブログ村哲学思想ブログ「引き寄せの法則」ランキングの上位常連ブロガーとなる。著書に、『ありえない「妄想」でお金も恋も引き寄せる！』(秀和システム)、『「頑張らない」で引き寄せる! 願いが叶う、ちょっとあほになる方法』(ダイヤモンド社)、『マンガでわかる「引き寄せの法則」 かずみんスタイル』(ビジネス社)などがある