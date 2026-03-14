藤平がインスタグラムで食事会を報告

大一番を前に“同級生”5人が士気を高めたようだ。野球日本代表「侍ジャパン」の藤平尚真投手は13日（日本時間14日）、自身のインスタグラムを更新。準々決勝のベネズエラ戦を前に決起集会を開いたことを報告した。ファンは並んだ5人に「豪華なメンバーですね」と注目している。

藤平のインスタグラム投稿に写っていたのは、山本由伸投手、佐藤輝明内野手、牧秀悟内野手、種市篤暉投手。中心に種市が立ち、5人全員が笑顔で写真に収まっている。5人は1998年生まれ。侍ジャパンの“同級生”だけで食事会を行い、ひと時の休息を楽しんだようだ。

投稿には「明日から、負けられない戦いが始まりますね！ どんな場面でも、投げれる準備はできてます 皆んなで戦いましょう！ 優勝しましょう！！ 同級生で、士気高める食事会してきました！」と添えられており、米国で場所を移して行われる決戦への意気込みを届けた。

ファンは藤平から届いた報告に歓喜。SNSには「黄金世代」「豪華な顔ぶれ」「みんなかっこいい！」「同級生こぞってスターすぎる」「まさにオールスター」「元気そうで安心しました」などのコメントが寄せられていた。

侍ジャパンは、東京ドームで行われた1次ラウンド・プールCを4戦全勝で1位通過。藤平は初戦のチャイニーズ・タイペイ戦にリリーフ登板し、勝利に貢献した。14日（同15日）の準々決勝を託されたのは1998年世代を代表する、日本のエース・山本。ベネズエラ撃破のカギは、27歳右腕が握っているといっても過言ではない。（Full-Count編集部）