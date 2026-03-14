流しのブルペンキャッチャー回顧録

第５回 菅野智之（ロッキーズ）前編

2011年春のリーグ戦の少し前だったように思う。この日、私は、当時アマチュア球界ナンバーワン投手とも評されていた東海大４年の菅野智之投手の全力投球を受けに、神奈川県平塚市にある東海大グラウンドのブルペンを訪れていた。東海大相模高校の３年時も受けていたから、菅野投手のボールを受けるのは、この時が２回目だった。



東海大では通算37勝4敗、防御率0.57、347奪三振と無双した菅野智之 photo by Sankei Visual





【破壊力抜群のストレート】

受けてから、もう５時間も経っているのに、心の火照りがまだおさまらない。一度はバッグにしまったミットをまた取り出し、右手をグーにしてポンポンとやってみる。捕球の衝撃が、まだ手の平に残っている。

すごいボールだった......。

菅野のストレートは、機関車のようにやって来た。ボールの左右に車輪がついている。それがシュッシュッ、シュッシュッと蒸気を上げながら、ミットを構えるこっちに向かってくるのだ。上から投げ下ろしてくるのに、機関車は坂道を駆け上がってくる。

その腕の振りで、このボールかい！

「７」ほどの力感の腕の振りから、「10」の破壊力のボールが飛んでくる。

右打者の外いっぱいに、ミットを構える。来た！ スッとミットに入った。

「ダメだよ、こんなの！ 真ん中だよ！」

精一杯の強がり。ほんとは、やっと捕ったのに。

「どうですかねぇ、140（キロ）後半は間違いないと思いますけど......」

あとで、「150出てたかな？」と聞いたら、菅野は涼しい顔でそう答えた。いや、出ていた、絶対に出ていた。

菅野だと思うから速いのか、菅野だから速いのか。

「カモン、トモ！ ボックスのラインで！」

呼び名のトモは、彼のリクエスト。



来た！ バッターボックスのラインをよぎった「150キロ」が、注文どおり右打者の外に突き刺さる。やっと間に合ったミットを、高めでピャーンと跳ね上げる。

「いいなあ、このボール。すんごいスピン！」

返す声に、若干の震え。怖くはない、震えているのは心だった。

【捕球できず右肩を直撃したカットボール】

「こっち側にお願いします！」

インコースにシュート回転だ。動かしてくる。速いだけじゃ満足できないヤツ。これがピッチャーだ。

次のシュート回転がスッと垂れた。トモの顔がゆがむ。力んでいる。力んでくれている。ありがとう。

「カーブ、いいですか」

カーブを投げて、ストレートの腕の振りを修正してくる。雄大なアーチ。「18.44」に、虹がかかる。

「カットボールいきます！」

カット...？ そんなボール、知らない。オレたちの時代には、カットボールなんてなかった。曲がらずに来た。

「あんまり曲がらない、カット？」

まただなと思って捕りにいったら、目の前でウソみたいにキュッと曲がって、そのままこっちの右肩を直撃していったから驚いた。そんな恐ろしいボール投げておいて、「こんなもんじゃないですよ、ほんとは、自分......」なんて、悔しい顔をする。

「今日は安倍さんだったんで、自分も意識して、力入っちゃって......あんまりいいボールが行かなかった」

ボールを握ったグラブを顔の前に置いて、こちらのミットに狙いを定める菅野の目が、いや、姿そのものが怖かった。投げる前から、この威圧感で、もうすでに半分、向き合う打者をやっつけているのだ。

ミットを構えて向き合っていると、投げる剛球以外にも、そのすごさが実感でわかる。やっばり受けてみないと、逸材の「ホントのところ」はわからない。

そして、「今日は安倍さんだったから......」の言葉。ビビりながら、ひるみながら、強がり全開でミットを構えるこちらをいじってくる時の、切れ長のやさしいまなざし。

なんだか、懐の深そうな若者だった。

つづく＞＞



菅野智之（すがの・ともゆき）／1989年10月11日生まれ、神奈川県出身。東海大相模高から東海大を経て、2012年ドラフト１位で巨人に入団。１年目から先発ローテーションを守り、2017年から２年連続で沢村賞を受賞。2024年に最多勝、最高勝率、自身３度目のMVPに輝き、同年オフにオリオールズと１年契約。今季からロッキーズに移籍した。