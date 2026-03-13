3月14日から、SUPER EIGHTの丸山隆平が主演を務める舞台がスタートする。

【写真】丸山の“アーティストネーム”か、独創的なタッチで描かれた「三島嶺」の作品

「2002年に公開された韓国の映画『oasis』を世界で初めて舞台化するそうです。丸山さんが演じる、刑期を終えて出所した30歳の青年と、脳性麻痺の女性との純愛が描かれたストーリーです」（スポーツ紙記者、以下同）

2024年にはSUPER EIGHTがデビュー20周年を迎え、アイドルとして充実した日々を送る中、

「2025年には3本の舞台に出演して、主演映画も1本公開されています。2026年も、間もなく始まる舞台に加えて、5月に出演映画の公開を控えており、俳優としても活躍が続いています」

そんな丸山が取り組んでいるのは、アイドルと俳優業だけにとどまらない。

「2年ほど前から、画家としても活動しているそうです。それも“丸山隆平”ではない名前を使っているとか」（ギャラリー関係者、以下同）

フォロワー150人にも満たない画家

その“偽名”はというと、

「“三島嶺”と名乗っているそうです。作風は、現代アート界最大のアイコンであるバスキアに近いのではないでしょうか」

三島のインスタグラムを確認すると、フォロワーは150人にも満たないが、作品の制作過程などが複数、投稿されている。

「ちなみに、三島嶺のプロフィールには《京都生まれ》《幼少期よりダンスに親しんでいた》と書かれており、丸山さんを連想させます（笑）」

丸山は以前からアートに興味を持っていたそうで、個人事務所の登記簿の目的欄には《絵画の仕入れ、販売及び輸出入》という項目も確認できる。なぜ、画家としての活動を始めたのか。

「2023年に表面化した旧ジャニーズ事務所における性加害問題によって、グループ名の改名を余儀なくされました。また、当時は現在ほど俳優業も忙しくなく、思ったような芸能活動ができなくなった時期でもあり、そのタイミングで創作活動に力を入れ始めたようです」（前出・ギャラリー関係者）

自宅にも現代アートのオブジェを複数、飾っているという丸山。

「ただ、いわゆるイラストは苦手なのか、かつては“丸山画伯”とイジられて、レギュラー番組でミニコーナーを持っていたことも（笑）」（アイドル誌編集者）

それでも、アートのセンスは認められているようで、

「ギャラリーでの作品展示を頻繁に行っており、個展も何度か開催しています」（前出・ギャラリー関係者）

三島嶺の作品が展示されたことのあるギャラリーに、その“正体”が丸山なのか問い合わせると、

「個人情報ともなるため、回答を控えさせていただきたく存じます」

とのこと。STARTO ENTERTAINMENTにも確認したが、期日までに回答はなかった。

絵を描く時間が、丸山にとっての“オアシス”になっているのかも。