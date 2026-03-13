日本時間15日にベネズエラ戦

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」は、14日（日本時間15日）に米マイアミでベネズエラと対戦する。大谷翔平（ドジャース）は12日（同13日）、現地での練習でライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板。圧巻の投球に、打者からは感嘆の声が漏れた。

決戦の地・ローンデポ・パークのマウンドに大谷が上がった。森下翔太は大谷のスイーパーとみられる変化球に空振り三振を喫すると、腰砕けになって倒れこむシーンがあった。

大谷は爆笑し、打者側からは「なんだぁ今の！？」との声が上がった。Netflix JapanがYouTubeチャンネルで「【生配信】侍ジャパン マイアミ練習」として配信した動画にも、拾われていた声。ネット上のファンからは様々なコメントが寄せられた。

「声入ってるのも面白すぎて」

「めっちゃ放課後みたいな雰囲気」

「三振にとって大の字になってる森下を笑う大谷さん。ほんま野球小僧」

「いい経験積めてて素晴らしいぞ森下」

大谷は東京ドームの1次ラウンド・プールCで打率.556、2本塁打、6打点をマーク。準々決勝以降にも大きな期待が懸かる。



（THE ANSWER編集部）