“両顎骨切り手術”話題のしなこ、ダウンタイム中に起こった悲劇に涙「緊急事態発生なんだけど」
【モデルプレス＝2026/03/13】クリエイターのしなこが3月12日、自身のInstagramを更新。メイク中に起きた悲劇を公開し、反響を集めている。
【写真】術後の30歳人気クリエイター「緊急事態発生」涙で悲劇を語る姿
3月7日に「骨切りしました笑」と自身のSNSで顎変形症治療のため両顎手術（上顎と下顎の骨を切断・移動し、噛み合わせと輪郭を改善する手術）を受けたことを報告していたしなこは、「ダウンタイム中にメイクしようとしたら 悲劇起きたwwwwww」とつづり、リール動画を公開。顔のむくみを解消するために保冷剤を挟んだタオルを顔に巻き付けた状態で登場し「ダウンタイム13日目にして初のメイクをしていきます」とクリームやファンデーションやチーク、コンシーラーなどを重ねていく様子を披露した。
久しぶりのメイクを楽しんでいたしなこだったが、アイシャドウを付けている時に「緊急事態発生なんだけど」「久しぶりにメイクしたら、クインケ浮腫（※アレルギー反応）なっちゃいました」と、手術後に敏感になった肌や血管がアレルギー反応を起こしてしまったことを説明。途中までメイクは進んでいたものの「全部落とすことにした」と言い、涙を流した姿でメイクを落としながら同じ治療を考えている人に「みんな気をつけてほしい」と呼び掛けている。
この投稿に「泣いちゃってて可哀想」「辛そう」「本当に頑張ってる」「ダウンタイムも可愛い」「痛い中で動画を撮ってて尊敬」「無理しないで」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】術後の30歳人気クリエイター「緊急事態発生」涙で悲劇を語る姿
◆しなこ、ダウンタイムに起こった悲劇を公開
3月7日に「骨切りしました笑」と自身のSNSで顎変形症治療のため両顎手術（上顎と下顎の骨を切断・移動し、噛み合わせと輪郭を改善する手術）を受けたことを報告していたしなこは、「ダウンタイム中にメイクしようとしたら 悲劇起きたwwwwww」とつづり、リール動画を公開。顔のむくみを解消するために保冷剤を挟んだタオルを顔に巻き付けた状態で登場し「ダウンタイム13日目にして初のメイクをしていきます」とクリームやファンデーションやチーク、コンシーラーなどを重ねていく様子を披露した。
◆しなこの投稿に反響
この投稿に「泣いちゃってて可哀想」「辛そう」「本当に頑張ってる」「ダウンタイムも可愛い」「痛い中で動画を撮ってて尊敬」「無理しないで」などと話題となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】