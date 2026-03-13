HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第3話にて、3次審査でチームAが披露したLE SSERAFIMの楽曲が「生歌強すぎる！」などSNSで反響を呼んでいる。

【映像】凄すぎる！練習生たちのパフォーマンス

3次審査では参加者12人が、4人1組に分かれてグループパフォーマンスを披露。チームAはLE SSERAFIMの「UNFORGIVEN」を披露する。

チーム内で唯一ダンス未経験のRINKA（荒武凜香・21歳）、HONOKA.M（森穂乃香・16歳）とHIORI（津波古妃織・18歳）、HONOKA.K（黒川穂香・20歳）はそれぞれの課題に向き合いながらも2週間の合宿で自らのパフォーマンスも磨き上げ続けた。

ついに迎えた本番のステージ。華やかなデニムの衣装に身を包んだ4人がステージに上がる。4人は自信に満ちあふれた表情でパフォーマンスを披露していくと、スタジオで見守っていたSAKURA、KAZUHAも「上手い！」と、レベルの高さに衝撃。SNSでも「生歌強い！」「これくらい歌える子が揃ってると安心感ある」「このパフォーマンス最高だった」「この4人応援してる」「歌唱力本当にすごい」「レベルたっか！」「レベル高すぎる！」と大きな話題となっている。

審査員は完成度の高さに笑顔を浮かべながら拍手。HYBE × Geffen Recordsのエグゼクティブクリエイター、ソン・ソンドゥク氏は開口一番に、「すごく練習しましたね。歌声も安定していましたし、ここまでやれるのは簡単ではないと思います。まさにこれは練習の成果」と4人を称える。ほかの審査員も「すごく上手でしたね」「生歌でこの実力だなんて」と口々に絶賛した。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。