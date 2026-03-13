3月13日は「サンドイッチの日」！定番&アレンジレシピ5選
サンドイッチの日に作りたい定番＆アイデアレシピ
ホットサンド
出典：https://www.instagram.com
こんがり焼き目のついたパンに、とろけるチーズ。そんな定番のホットサンドをご紹介します！ スライスチーズと目玉焼き、旨みたっぷりのハムという王道の具材に、塩揉みしたきゅうりでアクセントを加えています。
ホットサンド｜Instagram（@bijou7231）ロールサンド
出典：https://www.instagram.com
@k.k.bakerさんのサンドイッチは、余ったカレーや市販のパスタソースを活用するアイデアレシピです。ポイントは、ソースにマッシュポテトを混ぜること！ ほどよく固まるので汁漏れを防ぎ、くるくると巻きやすくなります。
薄く伸ばした食パンで包み、半分にカットすれば断面がキュートなロールサンドが完成♪ お弁当やピクニックにもぴったりな、手軽で楽しいひと品です。
ロールサンド｜Instagram（@k.k.baker）チリコンカンサンド
出典：https://www.instagram.com
スパイシーなチリコンカンをたっぷり挟んだ、リメイクサンドイッチのご紹介。豆とひき肉の旨みがパンにじゅわっと染み込み、どんどん食べ進めてしまいます。
チーズソースもかければとろけるコクが加わり、至福の味わいに！ 余ったチリコンカンを活用して、手軽で贅沢なサンドイッチを楽しみましょう。
チリコンカンサンド｜Instagram（@ma2433i）バインミー
出典：https://www.instagram.com
ベトナムの人気サンドイッチ「バインミー」も自宅で楽しめます。ナンプラーや五香粉を揉み込んだパンチの効いた豚肉と、さっぱりとしたなますの酸味が相性抜群です。
おいしさをさらに引き立てるポイントは、濃厚なレバーパテ。食べるごとに複雑な旨みが口の中で広がります。パクチーを挟んで本場風の味わいを楽しみましょう♪
バインミー｜Instagram（@maso__mog）わさびマヨ厚切りサンド
出典：https://www.instagram.com
わさびマヨのピリッとした辛みがクセになる、厚焼き卵のサンドイッチです。白だしを効かせたふっくら卵焼きと、もっちりとした米粉パンの組み合わせがたまりません♪
ボリューミーながらも、わさびの風味で後味はさっぱり。耳あり、トーストなしでもおいしく食べられます。4等分の食べやすいサイズにカットしていただきましょう！
わさびマヨ厚切りサンド｜Instagram（@pata._gopan）
いつもの味を格上げしよう！
サンドイッチは、好きな具材で自由に楽しめるのが魅力。この機会に、そのおいしさをあらためて再発見してみませんか？
定番の具材にひと手間加えたり、前日の残り物をリメイクしたりと、少しのアレンジでいつものサンドイッチが贅沢なひと品に生まれ変わります。サンドイッチの日には、気になるレシピを見つけて、ぜひ挑戦してみてくださいね！