ダンス未経験というハンデを背負いながらも、本番で圧倒的なスター性を証明した候補生が審査員からの言葉に感動するシーンがあった。

【映像】うますぎる！美人候補生の開始5秒の歌い出し

3月10日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第3話が放送された。

LE SSERAFIMの『UNFORGIVEN』に挑んだＡチームは、HIORI（津波古妃織・18）、HONOKA.K（黒川穂香・20）、HONOKA.M（森穂乃香・16）、そしてRINKA（荒武凜香・21）の4名。開始早々の重要なイントロパートを任されたRINKAに対し、審査員のジェイ・イン氏は「イントロを歌ったRINKAさん。イントロの部分でこの曲が見せようとしている姿勢を、とても上手にセッティングできたと思います」と評価した。

ジェイ・イン氏は続けて「声も表情も、この曲が表現しようとしている『unforgiven girls』の個性を表していました。その設定がうまくいけばグループ全体のパフォーマンスに役立ちますし、役割を上手く果たせました。それが凄く印象的でした」と絶賛。

これを聞いた海外メンバーのエミリーも「彼女はスター性に溢れてるね」と手放しで褒め称えた。見守っていた指原も「めちゃくちゃ嬉しい言葉」とRINKAの成長に感動していた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。