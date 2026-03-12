歌手の浜崎あゆみが11日、Instagramのストーリーズを更新。「もうメイクはできまへん」とコメントし、顔を大きく映した最新ショットを公開した。

【映像】浜崎あゆみの息子たちや顔面どアップの最新ショット

2人の息子を育てている浜崎。これまでInstagramで「息子用の120（cm）です！素で自分のと思って着たら ぴっちぴちでした」と、キッズサイズのTシャツを着て体を動かしている様子や、おなかがチラ見えしたリハーサル中の姿などを披露し話題になっていた。

顔面どアップの最新ショットを公開

3月7日に更新したストーリーズでは、「花粉症よ、わたしの目鼻に到着しやがったな 笑 目がブヨり始めてる かゆい」と、花粉症の影響について報告。11日には「花粉でもうメイクはできまへん」と、顔に近い距離で撮影した動画も公開した。

続く投稿では、「ちなみに髪が顔につくのもめっちゃ かゆく、まぶた削りとれるぐらいかいちゃうから、最近外ではキャップマスト。帰宅したら息子たちや犬たちと走り回っても身軽なドゥーラグに変えてる」と、外出時にはキャップを、自宅では頭をぴったりと覆うドゥーラグをかぶっていることなども明かしている。

（『ABEMA NEWS』より）