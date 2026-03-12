がれきの中に残された破壊された車両＝11日、米イリノイ州アロマパーク/Armando L. Sanchez/Chicago Tribune/TNS/Getty Images

（CNN）米中西部で10日夜から11日にかけて、竜巻や巨大なひょうを伴う嵐が発生し、少なくとも2人が死亡した。

嵐の脅威はまだ去っていない。11日夜には、メキシコ湾岸から中部大西洋岸にかけて、5000万人超が激しい雷雨に見舞われる恐れがある。竜巻の危険も10日ほど深刻ではないものの、なお残っている。

インディアナ州レークビレッジでは、同地を襲った竜巻によって80代の夫婦が死亡した。 同州の検視官が明らかにした。ほかにも数人が入院した。救急当局は、小さな町が「壊滅的な被害」を受けたと明らかにした。

10日の荒天ではこれまでに、テキサス、イリノイ、インディアナの3州で十数件の竜巻が報告された。巨大な積乱雲がイリノイ州とインディアナ州を横断する間に複数の竜巻を発生させた。このうちのひとつはイリノイ州カンカキーとアロマパークを襲い、複数の住宅や建物に被害を与えた。カンカキー市長によると、複数の負傷者が出たが、死者は確認されていない。

11日午後は大気の状態が不安定になり、オハイオ川流域や中部大西洋岸からメキシコ湾岸にかけて、激しい嵐の危険性が強まった。午後3時ごろまでに、9州の約1900万人を対象とする竜巻注意報が出された。ルイジアナ州ニューオーリンズやアラバマ州モービルは11日夜も引き続き警戒が必要となっている。

2人の死亡が確認されたインディアナ州北西部のレークビレッジは、竜巻被害の中心となった同州や隣接するイリノイ州の小さな町の一つだった。

地元の消防当局の報道官は「10日午後7時前、大きな竜巻が地元を襲い、大きな被害が出た」と語った。

消防当局トップのロブ・チャーチルさんは、救急隊が夜間に現場を視察したところ「壊滅状態」だったと語った。「倒壊した家があった。家の中に閉じ込められた人たちがいた。家畜も逃げ出していた」

死亡した夫婦は、自宅裏の庭で親族によって発見された。亡くなった女性の姉妹がCNN提携局WLSに明らかにした。