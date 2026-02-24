気象庁は今日24日、今年の夏(6月〜8月)の天候の見通しについて発表しました。この夏は、太平洋高気圧の本州付近への張り出しが強まり、気温は全国的に「平年より高い」予想です。今年の夏もここ数年のように「猛暑」が続くおそれがあります。また降水量は、全国的に平年並みの見込みで、梅雨の時期の大雨には注意が必要です。予想される海洋と大気の特徴気象庁は今日24日、今年の夏(6月〜8月)の天候の見通しについて発表しました。