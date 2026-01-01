明日2日は、都心周辺など東京23区を含めた関東地方の平野部で雪が降り、積もる可能性があります。3日にかけて積雪や路面の凍結などに注意が必要です。関東で雪の可能性東京23区でもうっすら積雪か新年早々、関東地方は平野部も含めたあちらこちらで雪が降りそうです。明日2日昼過ぎから3日にかけては、関東地方の上空に強い寒気が流れ込んで、大気の状態が不安定になります。積乱雲が発達しやすく、気温が低いため、雨ではなく雪