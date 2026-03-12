Aぇ! group末澤誠也、ライブ中に頭から流血 怪我の経緯・現在の様子明かす「初めて。17年やってて」
【モデルプレス＝2026/03/12】Aぇ! groupの末澤誠也が3月11日、グループでパーソナリティを務めるMBSラジオ番組「Aぇ! groupのMBSヤングタウン」（毎週水曜よる10時〜）に出演。同月7日から7月12日にかけて開催されるライブツアー「Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」の愛知公演を振り返った。
【写真】ライブ初日に流血した31歳STARTOアイドル
愛知県・Aichi Sky Expoにて開催された初日公演を回顧した末澤は「本番のアドレナリン、テンションとかもあって、リハーサルやったら冷静に見えてたものが見えなくなる」と“ライブあるある”を口に。続けて「ステージ裏での話で、ちょっと暗かったんですよね。リハは大丈夫だったんですけど、本番は早替えもあって焦ってて柱に激突しまして」「頭から何のブレーキもかけずノンストップで激突するっていう」とハプニングを明かした。また「流血しまして（笑）。『頭から流血してるわ』と思って」と話すと、ともに出演していた小島健から「（流血するのは）初めてですか？」と質問が。末澤は「初めてかな、あのレベルは」と返し、小島も「（血の）量がすごかったですもんね」と同意していた。
さらに「早着替えしながら頭押さえながら、みたいな｣と当時の状況を振り返ると、小島も｢僕が着替え場（末澤の）隣だったんですけど、何が起きてるか分からないわけですよ。『大丈夫？』『大丈夫？』ってスタッフも集まってくるし」と驚いたことを回想。末澤は「初めて。17年やってて、本番中に怪我っていうのは」と語りつつ、その後は病院に行き問題なかったことを報告。「大丈夫です。ご心配なく。皆さんも怪我は気をつけて」と呼びかけていた。（modelpress編集部）
情報：MBS
◆末澤誠也、ライブ初日に流血
◆末澤誠也「初めて。17年やってて」
情報：MBS
