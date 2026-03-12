高評価を得ていた候補生でさえも、「普通」という名の壁に突き当たり、思い悩むシーンがあった。

3月10日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第3話が放送された。

HYBE × Geffen Recordsのエグゼクティブクリエイター、ソン・ソンドゥク氏から「非常に多くの成長を見せてくれたことが合格の大きな理由」と称賛され、二次審査で総合2位となったHIORI（津波古妃織・18）。しかし、Aチームの課題曲『UNFORGIVEN』では分量の少ないSAKURAのパートを担当。「分量が少ないパートなんですけど、インパクトを残せるパートだと思って選んだんですけど、いざ今やってみると、表情とか表現の仕方が難しくて」と漏らし、「これが2位の実力なのか？って思われないかなっていう焦りはあります」と胸中を明かした。

東方神起やaespaのダンサーを務めてきたトレーナーのAIKAはインタビューで「HIORIちゃんに関しては、歌もダンスも本当にできちゃうんですよ。でも、それ以上光るものがないんですよね。一番言われたくない『普通』のライン、そこが一番の課題かな」と分析。HIORIのノートには「何もない普通って感じの自分に嫌気しかしない。成長が全然わからないように見えて本当に危ういと思った」と悲痛な思いが綴られていた。

その後、HIORIはオーラのある歩き方や表情を研究し、3日前のテストで、ついにAIKAから「ちょっと機械的な部分はあったけど、可もなく不可もなく『普通』っていうところのラインを超えた気がする」とフィードバックをもらうと、HIORIは「きたー！」と歓喜の声を上げた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。