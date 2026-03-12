球団発表

日本ハムは12日、リン・ジャーチェン捕手を獲得したと発表した。リンは第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にチャイニーズ・タイペイ代表として出場。ペナントレース直前の緊急補強となった。

28歳のリンは、東京ドームで行われたWBC第1次ラウンドC組にチャイニーズ・タイペイ代表として出場。チェコ戦では二塁打を放つなど活躍し勝利に貢献。WBCでは4試合に出場し、打率.143を残していた。

契約合意したリンは、球団を通して「北海道日本ハムファイターズの一員としてプレーできることを大変光栄に思います」とコメント。木田優夫GM代行も「昨年の秋季キャンプにテスト生として参加してもらった後も、ずっと注目し続けてきました。WBCの台湾代表としてプレーしている姿を見て、改めてファイターズの日本一に貢献してくれると思い、このたび契約合意に至りました」と獲得の経緯を明かした。

リンのコメントは以下の通り。

「皆さん、初めまして。台湾出身のキャッチャー、ライル・リンです。このたび、北海道日本ハムファイターズの一員としてプレーできることを大変光栄に思います。これから毎日しっかり練習に取り組み、全力でプレーしてチームの日本一に貢献できるよう精一杯頑張ります」（Full-Count編集部）