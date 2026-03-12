辻ちゃん長女・希空（のあ）結婚願望明かす 理想の子どもの人数も回答「自分が家庭を作るってなった時…」
【モデルプレス＝2026/03/12】タレントの杉浦太陽と辻希美の長女・希空（のあ）が9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。結婚願望について明かした。
【写真】18歳辻ちゃん長女が「会いたい」26歳美人女優
この日、希空は「【質問コーナー】1年ぶりに100の質問答えてみた」と題した動画を公開した。「結婚したいorしたくない」という質問が寄せられると「したいに決まってるじゃないですか」と回答。続けて「子ども欲しいor欲しくない」には「欲しいです」と明言し「きょうだいが5人って多いので自分が家庭を作るってなった時に3人ぐらい欲しいなって思いますね」と願望を明かした。
また「名前の由来は？」では「お父さんの名前が漢字で『太陽』って読むんですけど、太陽で思い浮かべるのが『空』で、お母さんの名前の『希美』の『希』をくっつけて『希空』になりました」と秘話を披露。「今、会いたい人は？」という質問には「夢空（ゆめあ）ちゃんに会いたい」と1番下の妹の名前を挙げつつ「あとずっと言っているんですけど吉川愛さんに会いたいです」と女優の吉川愛に対面してみたいと語っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】18歳辻ちゃん長女が「会いたい」26歳美人女優
◆希空、結婚願望明かす
この日、希空は「【質問コーナー】1年ぶりに100の質問答えてみた」と題した動画を公開した。「結婚したいorしたくない」という質問が寄せられると「したいに決まってるじゃないですか」と回答。続けて「子ども欲しいor欲しくない」には「欲しいです」と明言し「きょうだいが5人って多いので自分が家庭を作るってなった時に3人ぐらい欲しいなって思いますね」と願望を明かした。
◆希空、会いたい人気女優を告白
また「名前の由来は？」では「お父さんの名前が漢字で『太陽』って読むんですけど、太陽で思い浮かべるのが『空』で、お母さんの名前の『希美』の『希』をくっつけて『希空』になりました」と秘話を披露。「今、会いたい人は？」という質問には「夢空（ゆめあ）ちゃんに会いたい」と1番下の妹の名前を挙げつつ「あとずっと言っているんですけど吉川愛さんに会いたいです」と女優の吉川愛に対面してみたいと語っていた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】