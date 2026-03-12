『Girls Planet 999』出身の候補生がダンスに苦戦、コーチから厳しい言葉が飛ぶシーンがあった。

【映像】21歳美人練習生の悪目立ちしたダンス

3月10日、『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第3話が放送された。

LE SSERAFIMの『UNFORGIVEN』に挑むAチームは、HIORI（津波古妃織・18）、HONOKA.K（黒川穂香・20）、HONOKA.M（森穂乃香・16）、そしてRINKA（荒武凜香・21）の4名。

二時審査の歌唱審査ではHYBE × Geffen Recordsのエグゼクティブクリエイター、ソン・ソンドゥク氏から「音楽の才能がある」「完成形に近い形にしてあげたい」と期待を寄せられているRINKAだが、チーム内で唯一のダンス未経験という事実に苦しんでいた。

東方神起やaespaらと共演してきたトレーナーのAIKAは「RINKAちゃん、さっき言ったけどマーキングの時から指先に力を入れないと。全体的にもっと手に意識を持たないと悪目立ちしちゃう」と厳しい指摘が飛び交う。

しかしその後も立ち位置を間違え、他のメンバーと重なってしまうRINKAに「正直に言うね。ダンス面、全然良くない。悪目立ちしてる、今のままだと」と断言。昨日の指摘が改善されていない様子を見て、AIKAはインタビューで「RINKAちゃんは…なんか、昨日やってたところができなくなってたり…、これじゃ教えた意味ないじゃんって言うんですけど、本人も葛藤してるから私が伝えたところで本人が研究するしかないので、難しいポイントではありますね」と語り、厳しい現状を突きつけていた。

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、BTSをはじめとするグローバルアーティストを多数輩出してきたHYBEと、世界最大級の音楽企業であるユニバーサル ミュージック グループ傘下のGeffen Recordsが手を組み、グローバルマーケットに本格参入するHYBE × Geffen Recordsが手がける、スカウトプロジェクト。本プロジェクトでは、2026年のグローバルデビューを見据えHYBE × Geffen Recordsのトップスカウトチームが来日し、日本全国を対象にした大規模オーディションを実施。『The Debut: Dream Academy』の練習生として参加をしていたエミリー（EMILY）、レクシー（LEXIE）、サマラ（SAMARA）の3名と共に、HYBE × Geffen Recordsからデビューする新たな世界で活躍するガールグループの最終メンバーとなる"たった1人のアーティスト"を日本にて発掘する。スタジオキャストには、指原莉乃をはじめLE SSERAFIMのメンバーSAKURAとKAZUHA、ILLITのメンバーIROHAとMOKA、ヒコロヒーが出演、参加者たちの成長と決断の瞬間を見守る。