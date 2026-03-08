日本代表がハンガリーに5点ビハインドで前半終了…1Q3P好調でリードも2Qに急失速

3月11日、トルコ・イスタンブールで『FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント』が行われ、女子日本代表（FIBAランキング11位）がハンガリー代表（同20位）と対戦。前半を31－36で終えた。

2024年に開催された「FIBA女子オリンピック世界最終予選（OQT）」で惜敗しているハンガリーに対し、日本代表は渡嘉敷来夢、髙田真希、町田瑠唯、田中こころ、平下愛佳がスターターに名を連ねた。

日本代表は平下のコーナーからの3ポイントで攻撃の口火を切ると、田中、山本麻衣、宮澤夕貴、朝比奈あずさと、交代で入ったメンバーも含め次々と長距離砲を沈めていく。同クォーター後半には、リバウンドで粘りを見せるハンガリーにセカンドチャンスを許し、リードを広げきれず24－20で最初の10分間を終えた。

続く第2クォーターでは、一転してオフェンスが停滞。持ち味の速い展開に持ち込めないまま、ハーフコートオフェンスの攻め手も思うように作り出せず。残り5分を切って決まった東藤なな子の3ポイントが、このクォーター最初の得点となった。対するハンガリーにテンポよく外角からのシュートを決められ、逆転を許す。田中が長距離砲を沈め追いすがるも、31－36で前半を終えた。

5点ビハインドを背負う日本は、田中が7得点、朝比奈と山本がともに5得点で続く。チーム全体では3ポイント成功率42.1パーセント（19本中8本）と高い確率で沈めている。

■試合速報



JPN｜24｜7｜｜｜｜｜｜＝31



HUN｜20｜16｜｜｜｜｜｜＝36

