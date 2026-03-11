「去年、本当に悔しい思いをした」大迫勇也が意地の一発。神戸をACLE８強に導く「絶対に点を取ろうと」
大迫勇也が大仕事をやってのけた。
３月11日に行なわれたアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）のラウンド16第２戦で、ヴィッセル神戸は韓国のFCソウルとホームで対戦。敵地での第１戦を１−０でものにしていたなか、２−１で勝利し、２戦合計３−１でベスト８進出を決めた。
この一戦で、ベンチスタートとなった大迫は、後半開始と同時に投入される。すると１点を追いかける78分、武藤嘉紀の右サイドからの鋭いクロスに勢いよく飛び込み、巧みなワンタッチシュートでネットを揺らしてみせた。
チームを前回大会で敗れたベスト16突破に導く千金弾を決めたエースは、試合後のフラッシュインタビューで、「去年、本当に悔しい思いをしたので」と切り出し、「相手は素晴らしいチームでしたけど、僕らがしっかりと力を出して勝ち切れたので、とてもいい試合だった」とこのゲームを振り返った。
J１百年構想リーグの開幕戦で負傷した大迫は、「チームに迷惑かけてた」という思いも抱えていた。それだけに、「後半から出るにあたって、絶対に点を取ろうと自分の中で心がけていたので、実行できて良かった」と安堵の表情を見せた。
「前半から120分、（延長戦まで）最悪やるコンディションじゃなかった」と明かした35歳のアタッカーは、「後半からだったらできると監督とも話していた」と起用の経緯を説明し、結果を残せた点については「ここから僕自身も乗っていける」と手応えを口にした。
続けて、次なる戦いに向けて、「まだまだ通過点。集中開催で、またヴィッセル神戸が強いチームであることを証明したい」と意気込みを示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】大迫勇也が巧みなワンタッチシュートで決勝弾！
