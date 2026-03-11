＜大相撲三月場所＞◇四日目◇11日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】熱戦に水を差す残念な行為（実際の様子）

波乱の展開が続く大阪場所。その四日目、結びの一番で起きた番狂わせの直後、館内の一部で見られた“残念な行為”に「なんで投げるの？」「なにしてんの」など批判の声が上がる一幕があった。

土俵上では、前頭二枚目の“横綱キラー”が二場所連続で最高位を破る快挙を達成。 鮮やかな技ありの白星に館内は熱狂の渦に包まれたが、その直後に一部ファンの振る舞いに対して困惑の声が広がった。

前頭二枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）が横綱・豊昇龍（立浪）をはたき込みで下し、値千金の金星を挙げた一番でのこと。 藤ノ川は前日の三日目にも、横綱・大の里（二所ノ関）から自身初となる大金星を挙げており、二日続けて横綱を撃破するという驚異の快進撃を見せた。

立ち合い、鋭く当たった両者。 横綱・豊昇龍が上手を狙って前に出ようとした瞬間、藤ノ川が冷静に相手の動きを見極め、タイミングよく腕を払うような「はたき込み」を披露。つんのめるように横綱が土俵に手をつくと、会場からは地鳴りのような歓声が沸き起こった。藤ノ川はこれで2勝2敗。敗れた横綱・豊昇龍は今場所初黒星となる1敗目を喫した。

「物品の投げ入れ」は禁止行為

2日連続となるビッグアップセットに館内のボルテージは最高潮に達した。しかしその直後、興奮した一部の観客が土俵に向けて座布団を投げ入れる事態が発生。この“残念”な光景に、視聴者からは「座布団投げるなって言われてるのになんで投げるの？」「座布団投げるやつやばい」「なにしてんの」といった厳しい指摘が続出。一方で、「いやー技ありの引き落としでした」「今日も土俵が荒れました」など、二日連続の金星という歴史的熱戦を称賛するコメントも多く寄せられていた。

座布団の投げ入れはかつての伝統的な光景ではあるが、現在では日本相撲協会の「相撲競技観戦契約約款」第3章第8条において「相撲場への物品の投げ入れ」は禁止行為として明記されている。力士たちの命がけの熱戦を誰もが気持ちよく楽しむためにも、最低限のマナーが求められている。（ABEMA／大相撲チャンネル）