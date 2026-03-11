3月10日に更新されたSnow ManのYouTube公式チャンネルのショート動画に映った、渡辺翔太（33）の顔の“異変”がファンの間で話題となっている。

投稿されたのは「Snow Man official【汗だく】ラウールpresents企画始動」と題したショート動画。深澤辰哉（33）、岩本照（32）、向井康二（31）、ラウール（22）、そして渡辺の5人がTシャツにハーフパンツという運動着姿で登場し、汗だくの状態でカメラに向かってトークを繰り広げている。

動画の中でラウールは、「ある目的を果たすために自分たちは一旦汗をかきました。どんな目的が眠っているのか、みなさんぜひ動画見てください」とコメント。渡辺も「見る人は多分楽しいんじゃない？笑顔になると思います！」と、11日に公開予定だという本編動画をPRしていた。

そんななか、視聴者の注目を集めたのが渡辺の“口元”だった。右上唇の上に、黒ずんだ痣のようにも見える跡が確認できたのだ。

動画はわずか40秒ほどだが、この口元の違和感に気づいたファンも多かったようで、Xでは心配する声が相次いでいる。

《渡辺翔太くんお口どうしたの！？気になりすぎて話入ってこなかったよ……大丈夫？？怪我しちゃったのかな…めっちゃ心配なんだけど。。》

《怪我とかじゃないならいいけど》

《唇どうしちゃったのーー 痣っぽいよねぶつけちゃった？》

《口どうしたの？やけど？打ったの？何かの後遺症？心配すぎて落ち着かない》

動画内では渡辺の口元について特に説明はなく、ファンの間ではさまざまな憶測が広がっている。11日に公開予定の本編動画で、事情が明かされるのか――。ファンは気を揉みながら続報を待っているようだ。