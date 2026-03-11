3月10日、Snow Man公式YouTubeチャンネルが、ショート動画を更新。「しょっぴー」こと渡辺翔太や岩本照、ラウールらが登場し、11日に動画を投稿すると告知したのだが、あるメンバーの顔に起きていた “異変” に、心配が集まっている。

「10日のショート動画では、運動着姿で、へとへとな様子のSnow Manメンバーが登場。ラウールさんが企画した撮影だったそうで、『ある目的を果たすために、自分たちはいったん汗をかきました。みなさん、ぜひ動画を見てください』と宣伝しました。

同じく動画に参加していた渡辺さんも『見る人は楽しいんじゃない？ 笑顔になると思います！』と太鼓判を押しています。しかし、動画の告知よりも注目を集めたのが、渡辺さんの口元にあるあざのような模様だったんです」（芸能担当記者）

カメラを持っているとみえ、画面の最前列にいた渡辺だが、上唇の右側あたりには、黒いしみのようなものが見受けられた。Xでは、動画を見たファンから、動揺する声が続出している。

《Shorts見たけどしょっぴーの口周り？あれ大丈夫なん？》

《しょっぴー、口どうしたん？》

《口どうしたの？やけど？打ったの？何かの後遺症？心配すぎて落ち着かない》

口元のあざを隠している様子もなく、堂々としていた渡辺。ファンの間では、かねて公言してきた「美容医療」の影響を指摘する声もあがっている。

「渡辺さんといえば、スキンケアにこだわる “美容男子” で知られ、化粧水などのケアだけでなく、レーザーなどによる美容医療も積極的に取り入れていることを明かしてきました。2023年からは、SBC湘南美容クリニックのCMキャラクターを務めているほどです。

過去のイベントでは、しみやそばかすに効果があるとされる『IPL光治療』や、筋肉の緊張を緩和させる『ボトックス注射』などを試して効果を実感してきたと告白。

2023年出演の『グータンヌーボ2』（フジテレビ系）では、キャラづけのために赤裸々美容トークをするようになったと話し、『頬にヒアルロン酸入れて、顔の造形ちょっと変えてます』とぶっちゃけていました」（同）

ボトックスやヒアルロン酸注射は、一時的に内出血が起きること があるともいわれる。今回のあざが、たんなるケガかそうした施術によるものかはわからないが、ファンの心配は尽きないようだ。11日の動画では、そのあたりが明らかになるのかもしれない。